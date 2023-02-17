"Выбрал не ту дорогу, стал предателем": отец Александра Реввы облил помоями сына

Отец-путинист артиста жалуется на то, что сын не общается с ним уже несколько лет. Кстати, он его бросил еще маленьким.

Александр Ревва / скриншот YouTube

Отец юмориста и уроженца Донецка Александра Реввы, с которым его сын не общается уже несколько лет, назвал его предателем.

По информации Стархит, отец артиста Владимир уверен, что его сын выбрал не ту дорогу и "стал самым настоящим предателем".

"У нас Лепс был, другие артисты приезжали, выступали, никто не побоялся, а он ни разу! Это же неправильно. Вот вы сейчас про него пишете, говорите — это любому артисту только в плюс. А сделайте наоборот: не надо про него вообще писать и говорить. Он на Украину ездил, а родную землю забыл", — заключил мужчина, имея ввиду, что Донеччина - это Россия.

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Он также рассказал журналистам, что бросил Ревву, еще когда тот был ребенком. "Мы уже два или три года не разговаривали. Я ему не пытался и не пытаюсь звонить. А зачем? Ну не хочет он общаться. Меня на НТВ звали, говорят что Александр сейчас в Москве — я даже не знал, что он вернулся в Россию — предлагали организовать встречу, но я не согласился. Не надо этого", — говорит путинист.

Напомним, ранее мать юмориста и уроженца Донецка Александра Реввы, которая не так давно уверяла, что "Россия победит" вдруг стала сетовать на то, что ее сын не общается с ней. По ее словам, Ревва не заезжает к ней в гости, даже когда бывает в городе Сочи, где живет предательница и родительница шоумена.

Она также добавляет, что вынуждена приезжать к сыну в гостиницы, в которых он останавливается и звонит ему в номер, чтобы увидеться.

"Я приехала на концерт, на который он не приглашал, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее. Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть", — высказалась мама звезды Comedy club.

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