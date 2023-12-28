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Всемирно известный актер найден мертвым после скандала с наркотиками

Анна Подгорная
28 декабря 2023, 02:40
Через несколько дней после допроса, который длился почти сутки, Ли Сон Гюн ушел из дома и больше не вернулся.
Умер Ли Сон Гюн
Умер Ли Сон Гюн / коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Южнокорейский актер, звезда оскароносного фильма "Паразиты" Ли Сон Гюн умер в возрасте 48 лет. Его тело было обнаружено в личном автомобиле на парковке возле одного из парков в центре Сеула. Рядом с ним обнаружили брикет древесного угля (такие брикеты распространены Южной Корее в качестве топлива; они выделяют угарный газ, смертельно опасный для человека - прим. редактора). Об этом сообщает Daily Mail.

Ли стали искать после того, как его жена, актриса Чон Хе Джин, обратилась в полицию - муж ушел из дома в неизвестном направлении, а после себя оставил записку, похожую на предсмертную. Полиция Сеула пока не комментирует версию о самоубийстве артиста. Его тело доставлено в больницу для выяснения причины смерти.

В местной прессе отмечают, что к суицидальным мыслям Ли Сон Гюн мог прийти из-за криминального расследования: осенью актера обвинили в употреблении марихуаны и кетамина в баре. Местная хостес заявила на артиста в полицию, утверждая, что лично видела, как Сон Гюн принимал наркотики. В Южной Корее суровые законы относительно распространения и употребления наркотических веществ. Дело актера широко освещалось в прессе и вызвало общественный резонанс.

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Ли отрицал свою вину и подчеркивал, что осознанно не употреблял ничего запрещенного. Он обвинили хостес в том, что она подсунула ему наркотики с целью шантажа - по его словам она требовала за молчание 350 миллионов вон (270 000 долларов). Артист даже подал на нее встречный иск.

Ли Сон Гюна трижды вызывали на допрос: в октябре, в ноябре и 23 декабря. Последний по слухам длился 19 часов. После него актер был якобы настроен положительно, вопреки невероятному грузу общественного интереса и всеобщего порицания.

Актер Ли Сон Гюн стал всемирно известен благодаря фильму "Паразиты", который вышел на экраны в 2020 году и завоевал сразу 4 "Оскара". В Южной Корее он прославился благодаря сериалам "Кофейный принц" (2007), "За белой башней" (2007), "Макароны" (2010) и "Мой повелитель" (2018). Всего артист снялся в 41 фильме и 25 сериалах.

Ранее стало известно про смерть главного героя фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актера Василия Кухарского. 42-летний артист получил тяжелое ранение на фронте.

Также Первый украинский театр для детей и юношества сообщил про смерть украинской звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", актера Сергея Кустова.

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