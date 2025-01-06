"Всегда готовый прийти на помощь": на фронте погиб редактор шоу "МастерШеф"

Антон Вовк получил множество наград за заслуги на войне.

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Антон Вовк погиб на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com, СТБ, pixabay.com/

Кратко:

На фронте погиб Антон Вовк

У редактора осталось двое детей

Музыкальный редактор украинского популярного шоу "МастерШеф", которое выходит на телеканале СТБ", Антон Вовк погиб 28 декабря 2024 года.

Как сообщили на странице СТБ в соцсетях, Вовк умер во время выполнения боевого задания.

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"Сначала на телеканале СТБ, с 2020 года – старшим музыкальным редактором Starlight Production. 10 лет работал в команде "МастерШеф", сопровождал также проекты "Украина имеет талант", "Мой секрет", "Адские муки", "Званый ужин" и многое другие. Талантливый и профессиональный, положительный и всегда готовый прийти на помощь", – написали в публикации.

Также известно, что Антон служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, у него остались жена и две дочери.

"В рядах сил обороны Антон получил звание младшего сержанта и получил более 10 наград, в том числе "Золотой крест" за проявленное мужество и успешное выполнение боевых задач", - сказано в сообщении.

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