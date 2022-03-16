"Все молитвы об Украине": Брежнева рассказала, как переживает происходящее на родине

Ранее Вера Брежнева обратилась к россиянам с призывом остановить войну.

"20 дней боли. 20 дней боли, страха, ужаса. Все молитвы об Украине. Сердце разрывается", - написала певица в своих сторис.

С начала военного вторжения России в Украину певица призывает прекратить войну.

Певица Вера Брежнева активно рассказывает о событиях, которые происходят на территории Украины.

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