"Все молитвы об Украине": Брежнева рассказала, как переживает происходящее на родине

Певица призвала остановить войну в Украине.
Певица Вера Брежнева активно рассказывает о событиях, которые происходят на территории Украины.
С начала военного вторжения России в Украину певица призывает прекратить войну.
"20 дней боли. 20 дней боли, страха, ужаса. Все молитвы об Украине. Сердце разрывается", - написала певица в своих сторис.
Ранее Вера Брежнева обратилась к россиянам с призывом остановить войну.
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Автор: Сергей Коломиец