Впервые с 2022 года: Россия "просочилась" на Евровидение

Вкратце:
- РФ запрещено участвовать в Евровидении с 2022 года
- В 2025 конкурсанты из страны-оккупанта были показаны в прямом эфире первого полуфинала
13 мая Евровидение-2025 провело свой первый полуфинал. После выступления всех участников было объявлено голосование. Во время подсчета голосов организаторы Евровидения показала видеосюжет о рекордах конкурса.
Так были упомянуты номера, где на сцену вышли самые старые участники, участники с самыми высокими прическами и шапками. Отдельно были упомянуты конкурсанты 2012 года из рф, коллектив Бурановские бабушки - если суммировать возраст всех участников, то цифра составила 403 года.
Примечательно, что Европейский вещательный союз в 2022 году, после вторжения рф в Украину, объявил бойкот агрессору, и с тех пор страна не участвует в конкурсе. Однако швейцарские организаторы в 2025 году решили все-таки "протащить" артистов из рф на конкурс - пусть даже в качестве короткого упоминания.
Стоит отметить, что коллектив Бурановские бабушки в марте 2014 года открыто поддержал аннексию Крыма. Это придает их появлению на Евровидении в 2025 году политический оттенок, которого так пытались избежать организаторы конкурса.
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.
Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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