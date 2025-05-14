Впервые с 2022 года: Россия "просочилась" на Евровидение

Конкурсанты из РФ появились в прямом эфире первого полуфинала Евровидения-2025.

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Россия вернулась на Евровидение-2025 - что произошло / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Вкратце:

РФ запрещено участвовать в Евровидении с 2022 года

В 2025 конкурсанты из страны-оккупанта были показаны в прямом эфире первого полуфинала

13 мая Евровидение-2025 провело свой первый полуфинал. После выступления всех участников было объявлено голосование. Во время подсчета голосов организаторы Евровидения показала видеосюжет о рекордах конкурса.

Так были упомянуты номера, где на сцену вышли самые старые участники, участники с самыми высокими прическами и шапками. Отдельно были упомянуты конкурсанты 2012 года из рф, коллектив Бурановские бабушки - если суммировать возраст всех участников, то цифра составила 403 года.

видео дня

Примечательно, что Европейский вещательный союз в 2022 году, после вторжения рф в Украину, объявил бойкот агрессору, и с тех пор страна не участвует в конкурсе. Однако швейцарские организаторы в 2025 году решили все-таки "протащить" артистов из рф на конкурс - пусть даже в качестве короткого упоминания.

Россия вернулась на Евровидение-2025 - что произошло / Скриншот YouTube

Стоит отметить, что коллектив Бурановские бабушки в марте 2014 года открыто поддержал аннексию Крыма. Это придает их появлению на Евровидении в 2025 году политический оттенок, которого так пытались избежать организаторы конкурса.

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, выступят в гранд-финале Евровидения в 2025 году.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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