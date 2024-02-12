Впервые после страшного диагноза: Чарльз III нарушил молчание про свою болезнь

Король Великобритании обратился к своим подданным, которые обеспокоены состоянием здоровья их монарха.

https://stars.glavred.info/vpervye-posle-strashnogo-diagnoza-charlz-iii-narushil-molchanie-pro-svoyu-bolezn-10540940.html Ссылка скопирована

Король Чарльз III высказался про свою онкологию / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

5 февраля король Великобритании Чарльз III совершил беспрецедентный для британского монарха поступок: от его имени Букингемский дворец сделал публичное заявление, в котором объявил о том, что у Его Высочества обнаружен рак. Несколькими неделями ранее Чарльз III проходил медицинское обследование, во время которого врачи и нашли недуг.

Раньше состояние здоровья монархов, каким бы плачевным оно не было, держали от народа в строжайшем секрете. Чарльз III решил нарушить этот обычай, чем лишь укрепил симпатию своих подданных к своей персоне. На фоне безусловного страха о судьбе престола, британцы восхищаются мужеством своего монарха, ведь онкология - это тема, о которой не многие решаются говорить открыто.

После заявления о болезни Чарльз III почти неделю хранил молчание. Однако недавно в социальных сетях британской королевской семьи появилось обращение короля к своему народу.

видео дня

В нем он благодарит за любовь и поддержку, которую ему оказали в это сложное для него время, и выражает свою радость, что ему позволили быть не только монархом, но и человеком - со своими проблемами и переживаниями. Также он восхитился работой различных организаций, которые помогают онкобольным и их семьям.

"Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность за многочисленные сообщения поддержки и добрые пожелания, которые я получил в последние дни. Как знают все, кто пострадал от рака, такие добрые мысли являются величайшим утешением и ободрением. Не менее приятно слышать, как рассказ о моем собственном диагнозе помог повысить общественное понимание и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире. Мое пожизненное восхищение их неустанной заботой и преданностью стало еще сильнее благодаря моему личному опыту", - пишет король Чарльз III.

Король Чарльз III высказался про свою онкологию / instagram.com/theroyalfamily

Ранее были обнародованы первые слова короля Чарльза III после смерти принцессы Дианы. О смерти бывшей супруги он узнал одним из первых, и был по-настоящему шокирован.

Также бывшая невестка Елизаветы II, британская писательница и общественная деятельница, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, врезала правду про Чарльза III и Камиллу. Она была близкой подругой первой жены короля - принцессы Дианы.

Другие новости про Чарльза III:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.