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Возлюбленная Кулебы призналась, почему не торопится замуж за экс-министра

Анна Подгорная
19 февраля 2025, 18:08
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Светлана Павелецкая поделилась планами на совместное будущее с Дмитрием Кулебой.
Светлана Павелецкая, Дмитрий Кулеба
Светлана Павелецкая раскрыла свое отношение к свадьбе с Дмитрием Кулебой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana

Что рассказала Павелецкая:

  • Спутница Дмитрия Кулебы рассказала про общие мечты на загородную жизнь
  • Светлана призналась, почему не хочет устраивать пышных торжеств

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и украинская бизнесвумен и издательница Светлана Павелецкая подтвердили свои отношения весной 2023 года. Пара живет вместе и строит общие планы на будущее.

К примеру, в интервью для "Коротко Про" Павелецкая сообщила, что вместе с политиком готовится перебраться на загородный хутор. Это не вопрос ближайшего времени, а скорее приятная перспектива на осуществление мечты влюбленных немного отдохнуть от публичности.

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Сейчас хутор находится на стадии восстановления и облагораживания. "Мы очень устали от людей за последние три года, от общения. Моя работа также предполагает постоянное общение с людьми, поэтому хотелось немного насладиться природой, тишиной и плохой связью. ... Там постоянно летают вертолеты, постоянно "прилетает" где-то рядом, там очень громко. Поэтому не знаю, сможем ли мы в этом году серьезно что-то сдвинуть, потому что тяжело и со строителями, но все планируем, даже утвердили проект восстановления", - поделилась Светлана.

Светлана Павелецкая, Дмитрий Кулеба
Светлана Павелецкая и Дмитрий Кулеба мечтают перебраться за город / instagram.com/paveletskaya_svitlana

Что же касается развития самих отношений с Кулебой в сторону законного брака, масштабного застолья по этому поводу и пышного платья, то сейчас избранница экс-министра смотрит на это слегка скептично. "Я точно не хотела бы свадьбу с платьем, гостями, тамадой. Все эти ошибки уже были сделаны мной в юности. Я, как разведенный человек, у которого был штамм в паспорте, стопроцентно знаю, что он ничего не гарантирует. А говорю "девушка" (девушка Дмитрия Кулебы - прим. редактора)… Не знаю, может, моложусь", - рассказала Светлана Павелецкая.

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Кто такой Дмитрий Кулеба?

Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

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