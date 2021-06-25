Влад Дарвин впервые показал новорожденного сына

Влад Дарвин / Master Management 360

Украинскицй певец Влад Дарвин рассекретил рождение сына и его имя еще три недели назад, но все время скрываль его от журналистов. Теперь артист вместе с женой снялись для обложки популяного в Украине глянца и заинтриговал тем, что посвятил песню новорожденному ребенку.

Новоиспеченные родители Влад Дарвин и Кристина Марти сделали семейную фотосессию для обложки нового номера журнала "Отдохни", пишет Master Management 360.

"У меня была задумка сделать атмосферные летние снимки в кантри стиле. Мы с Кристиной мечтаем на старости лет построить свою ферму с фруктовыми садами. Рождение сына очень изменило нас. Мы стали проще, избегаем городскую суету, чаще тянемся к природе, к тихой загородней жизни", - рассказал Влад Дарвин.

На снимках Влад позирует в винтажной шляпе с подогнутыми полями. А на Кристине платье василькового цвета.

Влад Дарвин с женой / Master Management 360

В интервью пара рассказала о сложностях, с которыми столкнулась во время партнерских родов, а также о том, что помогает им всегда оставаться в ресурсе. Влад Дарвин поделился, что это еще не все сюрпризы.

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Он посвятил песню сыну, и записал на нее клип, который выходит на всех платформах 1 июля 2021.

Влад Дарвин показал сына / Master Management 360

"Образ фермера, крестьянина, новая песня в минималистичном звучании и киношный клип без ретуши - это далеко не все переосмысления, которые мне подарил Рональд. Чувство благодарности внутри меня ликует! Я очень надеюсь, что моё новое творчество найдёт отклик в сердцах слушателей!", - прокомментировал певец Влад Дарвин.

Ранее телеведущая Василиса Фролова впервые рассказала, как она забеременела.

Полный выпуск шоу Світське життя с Владом Дарвином и его женой, где они рассказали о рождении сына, можно посмотреть онлайн на сайте 1plus1 video.