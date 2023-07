"Верни доступ к странице": в Сети обругали экс-продюсера Винника за новый проект

Фанатов Винника уверены, что его экс-продюсер Горбенко пытается продвигать свой новый проект с помощью аудитории "кумира волчиц".

Продюсер Олег Винника хочет раскрутить его клона, уверены фанаты / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Экс-продюсер украинского поп-певца Олега Винника Александр Горбенко, по всей видимости, нашел ему замену ‒ и выложил в Сеть клип на песню исполнителя-ноунейма DISCOMAN. На это обратили внимание фанаты Винника.

"DISCOMAN является символом ретро-стиля и ностальгии того времени. Он является культурным феноменом, который вдохновляет многих музыкантов и певцов, а также продолжает привлекать любителей танцев и веселья", – сказано в описании видео.

А в понедельник, 3 июля, этот клип был опубликован на официальной странице Олега Винника в Instagram с подписью "Show must go on" ("Шоу должно продолжаться"). Сам Винник, к слову, говорил, что уже давно не имеет контроля над своими страницами в соцсетях.

Фанатов Винника клип DISCOMAN очень возмутил. Они уверены, что продюсер Горбенко украл у Винника страницу в Instagram и теперь пытается продвигать свой новый проект с помощью его аудитории.

"Ну и зачем публиковать скачанный с ютуба клип? Может уж вернете страницу артисту, которому она и принадлежит?! Нафига использовать суду страницу для такого..прости господи?!", "Такое впечатление, что страницу решили превратить в свалку", "Очевидно , этот пост не имеет отношения к Олегу Виннику. Надеюсь, артист сможет восстановить доступ к странице", "Александр Горбенко, лучше верни человеку доступ к его странице", – писали гневные поклонники и поклонницы Винника.

