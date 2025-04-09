"Важный шаг": Ирина Сопонару сообщила о пополнении в браке с британцем

Ирина Сопонару сделала важный шаг.

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Ирина Сопонару обзавелась домашним питомцем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Сопонару

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Ирина Сопонару взяла котенка с приюта

Актриса призвала помогать животным

Украинская известная актриса Ирина Сопонару сообщила поклонникам, что в ее семье случилось пополнение.

В интервью для 1+1 Украина Сопонару уточнила, что она вместе с супругом сделали доброе дело и взяли котенка из приюта.

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"Да, мы с мужем поехали в Черкассы и там забрали котика. Для меня это очень важный шаг. Сейчас, к сожалению, очень много животных остаются без хозяев: кого-то забрали на фронт, кто-то уехал за границу, а есть и совсем трагические истории", - поделилась Ирина.

Ирина Сопонару счастлива в браке с Росом / фото: instagram.com, Ирина Сопонару

Также актриса подчеркнула, что нужно и важно помогать беззащитным животным, если есть возможность.

"Мне кажется, что сейчас, если есть возможность - надо помогать животным. Это наш общий долг", - добавила Сопонару.

Ирина Сопонару заботится о своем коте / фото: instagram.com, Ирина Сопонару

Напомним, Ирина Сопонару вышла замуж за британца Роса в мае 2024 года, а в отношениях с ним она еще с 2021 года.

Ирина Сопонару / инфографика: Главред

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Кто такая Ирина Сопонару? Ирина Сопонару - украинская актриса, комик, ведущая. Наиболее известна участием в юмористических шоу "Женский квартал" и "Лига смеха", и в скетч-комедии "Країна У". Ведет собственный Youtube-канал SoponaruTV.

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