"Важный шаг": Ирина Сопонару сообщила о пополнении в браке с британцем

Вы узнаете:
- Ирина Сопонару взяла котенка с приюта
- Актриса призвала помогать животным
Украинская известная актриса Ирина Сопонару сообщила поклонникам, что в ее семье случилось пополнение.
В интервью для 1+1 Украина Сопонару уточнила, что она вместе с супругом сделали доброе дело и взяли котенка из приюта.
"Да, мы с мужем поехали в Черкассы и там забрали котика. Для меня это очень важный шаг. Сейчас, к сожалению, очень много животных остаются без хозяев: кого-то забрали на фронт, кто-то уехал за границу, а есть и совсем трагические истории", - поделилась Ирина.
Также актриса подчеркнула, что нужно и важно помогать беззащитным животным, если есть возможность.
"Мне кажется, что сейчас, если есть возможность - надо помогать животным. Это наш общий долг", - добавила Сопонару.
Напомним, Ирина Сопонару вышла замуж за британца Роса в мае 2024 года, а в отношениях с ним она еще с 2021 года.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певица Настя Каменских показала поклонникам фотографии с новой фотосессии, которая прошла в Киеве. Настя позировала в интересном джинсовом костюме, дополнив образ высокими сапогами и выразительным макияжем.
А также Елена Тополя высказала свое мнение о поведении рэпера Потапа, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине. Она отметила, что каждый выбирает свой путь сам, но близкие беглеца могут повлиять на его скандальные вкиды.
Вас может заинтересовать:
- "Главный ньюсмейкер Украины": беглец Винник решил подзаработать на фанатах
- "Вопрос жизни или смерти": Меган Маркл сообщила о своей страшной болезни
- В Литве взбунтовались против Кристины Орбакайте - условие от властей
Кто такая Ирина Сопонару?
Ирина Сопонару - украинская актриса, комик, ведущая. Наиболее известна участием в юмористических шоу "Женский квартал" и "Лига смеха", и в скетч-комедии "Країна У". Ведет собственный Youtube-канал SoponaruTV.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред