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"Вас порвут в клочья": белорус Танкович обратился к россиянам

22 сентября 2022, 22:26

Он призвал россиян опомниться, ведь они воюют не за свои земли, а за амбиции одного человека.

Дмитрий Танкович
Дмитрий Танкович / Пресс-служба

Вооруженные силы Украины не остановятся, освобождая свою землю. Об этом в эфире шоу "А я вам сейчас покажу" заявил белорусский телеведущий Дмитрий Танкович.

На последних минутах шоу телеведущий произнес яркую речь, обратившись к российским солдатам, которые пришли убивать на украинскую землю. "Вы воюете за власть", - говорит он.

По словам Танковича, воюют россияне не в одном из городов "своей великой, но только по размерам, страны", а потому украинские воины не будут жалеть их.

"Эти ребята из украинской армии такие же как вы, но с одним отличием. Они порвут вас на куски и правильно сделают, потому что вы не на своей земле, а они у себя дома. Вас здесь никто не ждал, поэтому разворачивайтесь, бросайте оружие и уходите к себе", – закончил Дмитрий Танкович.

Напомним, ранее Дмитрий Танкович выразил уверенность, что Украина победит в войне с Россией, а последствия для россиян будут настоящим кошмаром.

По его словам, когда они начнут осознавать правду об ужасах, происходящих в нашей стране, они не выдержат - в России начнется волна безумия и суицидов, сказал Танкович во время эфира "Україна 24".

"Украина победит, а вот дальше у людей в РФ начнут восстанавливаться вот эти причинно-следственные связи. И вот тогда мы увидим огромное количество, я уверен, людей, которые будут сходить с ума в России, мы увидим огромное количество суицидов", – считает Танкович.

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