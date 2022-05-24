Екатерина Тихонова любит дорогие процедуры омоложения/ Скриншот

Дочь российского диктатора, который развязал зверскую войну против Украины, Владимира Путина Катерина Тихонова регулярно посещала в Мюнхене пластического хирурга.

Как сообщает Телеграмм-канал "ЧТД", которая ссылается на данные газеты Bild, Тихоновой предположительно проводилась процедура Vampir-Lifting. Такая процедура состоит из того, что у пациентов берут кровь, обрабатывают ее и снова впрыскивают для борьбы с морщинами. Дочь кровавого диктатора Путина должна была заплатить около 4000 тысяч евро за каждый визит.

Недавно стало известно, что после развода с Кириллом Шамаловым Тихонова стала встречаться с Игорем Зеленским, который на тот момент был худруком Баварского государственного балета в Мюнхене.

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Напомним, ранее вышла большая публикация о том, что младшая дочь президента россии путина оказалась, как говорит сам президент, "национал-предательницей": в последние годы она встречается с живущим в Германии артистом балета по фамилии Зеленский

Игорь Зеленский 6 лет возглавляет Баварский госбалет, и за последние два года Катерина Тихонова летала в Мюнхен, где он живет, более 50 раз, говорится в расследовании "Важных историй" и Spiegel.