Дочь путина встречается с "предателем"

Младшая дочь президента россии путина оказалась, как говорит сам президент, "национал-предательницей": в последние годы она встречается с живущим в Германии артистом балета по фамилии Зеленский

Игорь Зеленский 6 лет возглавляет Баварский госбалет, и за последние два года Катерина Тихонова летала в Мюнхен, где он живет, более 50 раз, говорится в расследовании "Важных историй" и Spiegel.

Их связь подтверждают родившаяся в 2017 году девочка с отчеством Игоревна, которую Тихонова и Зеленский берут с собой в совместные поездки, а также источник в Баварском балете: Зеленский "скорее всего партнер дочери Путина".

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"Мы не знаем, когда и как познакомились Тихонова и Зеленский. Судя по архиву писем Кирилла Шамалова, младшая дочь Путина рассталась со своим первым мужем не позднее 2017 года, и с этого же времени Тихонова начинает активно, порой по несколько раз в месяц, летать в Мюнхен", - сообщает издание.

По информации издания, в концу 2019 года Катерине Тихоновой, видимо, надоело постоянно летать в Мюнхен, и она решила переехать к своему партнеру. По крайней мере, об этом говорит одно из писем в архиве охранника дочери Путина Алексея Скрипчака.

В конце октября 2019 года офицер СБП получил письмо с говорящим названием "Переезд в Германию", в котором представитель компании, занимающейся международными переездами, объяснял, как нужно правильно описывать и оценивать перевозимые предметы. В письме отдельно оговаривалось, что делать с книгами, которых, видимо, было много.

О том, что у Тихоновой обширная и дорогая библиотека, издание писало два года назад. Например, только ковер в библиотеке дочери путина в доме на Рублевке стоил 54 тысячи евро — более 2 миллионов рублей по тогдашнему курсу (за такую цену можно купить квартиру во многих городах России).

Как сообщают расследователи, Игорю Зеленскому 52 года. Он один из самых успешных и известных танцоров балета из России. Зеленский был солистом Мариинского театра, где танцевал все ведущие партии, затем — премьером труппы New York City Ballet, а также приглашенным солистом Королевского балета Великобритании, Ла Скала, Большого театра и других мировых сцен. "В наличии у господина Зеленского руководящего опыта и связей с Западом сомневаться не приходится".

В балетном мире ходили слухи о "крутом нраве" худрука и его репутации "плохого парня". В 2016 году авторитетный балетный критик "Коммерсанта" Татьяна Кузнецова писала, что Зеленский, по "непроверенным данным", пользуется серьезной поддержкой на высоком уровне. Через год она же прочила ему роль балетного худрука Большого театра, повторяя, что у Зеленского есть чрезвычайно влиятельные покровители.

В колонке для немецкого издания Sueddeutsche Zeitung в 2021 году Игорь Зеленский так описывал свой распорядок недели: по понедельникам он, как и "многие мюнхенцы", любит бегать в Английском саду, по вторникам предпочитает итальянскую кухню, а по четвергам покупает свежие продукты на местном рынке, чтобы приготовить что-нибудь всей семьей. Суббота — тоже семейный день: "Сначала поспим, а потом направимся в сторону Тегернзее. Баварские предгорья Альп просто прекрасны".

Такое описание идиллической бюргерской жизни на Западе вряд ли должно понравиться деду дочери Зеленского — путину, который в середине марта, на третью неделю развязанной им страшной войны в Украине, назвал "национал-предателями" граждан России, ориентирующихся на Запад.

"Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей, по своей сути, ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией", — заявил путин.

Контракт Зеленского с Баварским балетом должен был закончиться в 2025 году, но в апреле этого года он объявил об уходе из театра по семейным обстоятельствам: "Руководство балетной труппой требует абсолютной концентрации и работоспособности. В настоящее время, однако, моего полного внимания и времени требуют личные, семейные дела, что несовместимо с моей деятельностью руководителя балета в Мюнхене… Сейчас моя семья нуждается в моей поддержке".

Судя по всему, Зеленского уволили из-за отказа публично осудить Россию за военную агрессию против Украины. Об этом пранкерам Вовану и Лексусу рассказал управляющий директор Баварской государственной оперы Серж Дорни, думая, что беседует с министром культуры Украины: "Мы с ним [Зеленским] говорили несколько раз, и я заставил его прийти к выводу, что он должен покинуть оперу. Он принял такое решение не самостоятельно. У нас с ним состоялся разговор, и я подвёл его к такому выводу", — пояснил руководитель оперы.

Где с тех пор находятся Зеленский и дочь Путина Катерина Тихонова, нам неизвестно. Der Spiegel пытался дозвониться Зеленскому, но тот не снял трубку.