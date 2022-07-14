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"Очередной теракт": Вакарчук эмоционально высказался о трагедии в Виннице

14 июля 2022, 21:55

Россия пытается запугать нас, но у нее это не получится. Трагедию артист назвал терактом.

Вакарчук отреагировал на трагедию в Виннице / фото коллаж ГСЧС, РБК-Украина

Известный украинский певец Святослав Вакарчук откровенно высказался о сегодняшнем жутком ракетном ударе России по центру Винницы.

Лидер Океана Эльзы будучи сейчас на передовой, вместе с защитниками из 93-й бригады "Холодный Яр" записал эмоциональное видеообращение, в котором заявил, что РФ пытается запугать нас, но у нее это не получится. Трагедию артист назвал терактом.

Ролик Вакарчук опубликовал на своей странице в Instagram. По его словам, Украина – прежде всего и она обязательно победит врага.

"Сегодня в Виннице очередной теракт рашистов. В самый центр города прилетели "Калибры" и снова убили абсолютно невинных мирных женщин, детей, мужчин. Россия в очередной раз пытается запугать нас, настрашить нас, но у нее ничего не получится. Это делает нас только сильнее и еще больше и больше усердными. И делает так, чтобы наша победа ставала все быстрее", – заявил певец.

Ракетный удар по Виннице

В результате сегодняшнего ракетного удара известно о 22 погибших, среди них три ребенка. Также за медицинской помощью обратились около 90 пострадавших. Количество жертв и раненых может увеличиться. Пропавшими без вести считаются 39 человек. Большинство найденных тел невозможно идентифицировать, поэтому родственников пропавших просят сдать биологические образцы, чтобы была возможность провести ДНК-экспертизу.

Впоследствии стало известно о том, что по Виннице ударила ракета "Калибр", которую оккупанты запустили с подводной лодки в Черном море.

Также Главред писал, что в Виннице почти сразу после ракетного удара по центру города правоохранители задержали возможных корректировщиков оккупантов. Теперь их допрашивают. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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