Певицу Аллу Пугачеву не могут отпустить и продолжают "полоскать" ее имя.

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Аллу Пугачеву по-прежнему пытаются "купить" в России. Фото РБК коллаж

Бесноватые россияне все никак не могут простить Алле Пугачевой то, что она не пошла на сделку со своей совестью и выступила против кровавой войны, которую развязала страна-агрессор Россия против мирной Украины.

В частности, некий российский продюсер Сергей Лавров полагает, что Пугачевой нужно заплатить миллион евро. Именно такая сумма, якобы, может сподвигнуть артистку выступить в террористической России.

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"По словам Лаврова, Примадонна всегда уважала деньги. Если ей предложат круглую сумму денег с несколькими нулями, она забудет о принципах. Алла Борисовна до начала войны в Украине была готова выступать за 300 тысяч евро. На сегодняшний день артистка не согласится куда-либо лететь с концертом за такие деньги. По всей видимости, ей нужно предлагать один млн евро. Но никто не готов столько платить, поэтому звезда и сидит дома", - цитирует Лаврова пропагандистская помойка "Московский Комсомолец".

Напомним, ранее пропагандистские российские СМИ написали о том, что умерла невестка российской певицы, которая открыто не поддержала военное нападение России на Украину, Аллы Пугачевой.

По информации информационной помойки Стархит, умерла бывшая жена племянника Пугачевой Влада. Издание также сообщает, что Виктория Фадеева скончалась в возрасте 48 лет.

Кроме того, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру государства-агрессора с просьбой проверить певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования Вооруженных сил Украины.

"Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачеву на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины", - говорится в документе.

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