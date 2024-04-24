В США скончалась популярная российская блогерша

Российские СМИ сообщают о смерти блогерши Лены Миро.

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Елена Миро погибла в ДТП / Коллаж Главред, фото Стархит

Российские пропагандистские СМИ сообщают о том, что в США скончалась популярная блогерша Лена Миро, которая делала скандальные публикации в отношении звезд российского шоу бизнеса.

По информации News.ru, ряд Telegram-каналов написал, что Миро попала в автокатастрофу и впала в кому в США, где жила последнее время. Недавно она скончалась. По словам источника, на который ссылается Telegram-канал Админ-Аншлак, мать Елены ездила в Штаты на похороны, а отец отказался, сказав, что "карма ее настигла, сама виновата".

Кто такая Лена Миро Лена Миро - писатель, сценарист, блоггер ЖЖ. Родилась 24 июня 1981 года в городе Старый Оскол Белгородской области. Окончила Воронежский государственный университет, получив специальность переводчик. видео дня

Миро не раз попадала в скандалы из-за своих публикаций в отношении известных россиян. Один из последних ее постов был про Юлию Высоцкую. Журналистка восхищалась фигурой актрисы, которая ради этого придерживается строгой диеты и занимается спортом.

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Напомним, ранее путинистка Лера Кудрявцева, которая всячески поддерживает жестокое военное нападение террористической России на мирную Украину, рассказала о трагедии в своей семье.

Ранее также победительница шоу "Холостяк", блогерша, бывшая жена телеведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, чем закончилось ее резонансное "лакшери" ДТП.

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