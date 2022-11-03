В Сніданку з 1+1 Оля Полякова рассказала об участии в грузинских Танцах со звездами

Оля Полякова и Макс Ежов принимают участие в грузинской версии шоу Танцы со звездами / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей. А с 7 ноября утренний проект будет выходить на один час дольше: по будням с 7:00 до 11:00 и в выходные – с 8:00 до 11:00. В такое важное для страны время Сніданок з 1+1 остается точкой опоры каждого украинца.

Эксклюзивно к зСніданку з 1+1 на ТЕТ присоединилась певица и тренер Голосу каїни-12 Оля Полякова, которая вышла на видеосвязь прям из тренировочного зала. Вместе с украинским танцовщиком Максом Ежовым Полякова стала участницей грузинской версии проекта Танцы со звездами. По словам певицы, пара начала тренироваться три недели назад и до последнего не знала, что будет танцевать вместе.

"Для нас это был сюрприз от продюсеров. Я думала, что буду танцевать с каким-то зажигательным грузином, на что мне так и сказали: "Будет у тебя зажигательный грузин" и привезли Максима из Украины", - поделилась Полякова.

Свой первый танец танцевальная пара Поляковой и Ежова посвятила Украине. В целом миссия певицы на грузинском проекте – не дать миру забыть о войне в нашей стране, а также презентовать проект "Незламні", амбасадоркой которого является исполнительница. Он нацелен на сбор 1 млн гривен на бионические протезы для украинцев, пострадавших во время войны.

Кроме того, тренер Голосу країни акцентировала, что грузины невероятно поддерживают украинцев в борьбе за свободу.

"Во-первых, здесь очень хорошо относятся к украинцам. Они активно поддерживают, все время пытаются чем-то помочь. На каждом шагу украинские флаги, выходишь в аэропорту и сразу видишь наш флаг. И ты понимаешь, что здесь тебе рады, не обидят, накормят и споют песню. В Грузии очень много наших переселенцев, женщин с детьми. Мы собирали их и встречались вместе, плакали, все поддерживают друг друга", - отметила певица.

Оля Полякова на Сніданку з 1+1 рассказала о влиянии проекта Голос країни на нее / пресс-служба

Также в Сніданку з 1+1 на ТЕТ Полякова рассказала о предстоящем эфире Голосу країни-12, который состоится уже в это воскресенье в 21:00. Зрителей ожидает новый этап - "Нокауты", который станет решающим, ведь станет известно, кто из участников попадет в прямой эфир. По словам тренера, мечты людей, несмотря на войну, должны осуществляться, а она со своей стороны делала все возможное, чтобы раскрыть каждого участника.

"Знаете, я открыла в себе талант и поняла, что смогу преподавать вокал. Ведь в свое время я очень плодотворно этому училась сама, поняла все нюансы, с которыми можно работать. Когда тебе голос дается от природы – нет понимания, как ты это делаешь, тебе просто его дал Бог. У меня так не было, каждую свою ноту я взращивала, вытренировала. Поэтому сейчас я могу этому научить и, возможно, когда уйду на пенсию, буду старушкой, не смогу танцевать и развлекать, то буду преподавать вокал", - раскрыла секрет Полякова.

В нокаутах к каждому тренеру присоединится и звездный наставник. Какая звезда поможет Поляковой собрать свою команду – певица не раскрыла, однако намекнула: "Звездный советник вас очень удивит".

Напоминаем, ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00, а с 7 ноября – на один час дольше, в будни с 7:00 до 11:00 и в выходные – с 8:00 до 11:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.