"Русская" балерина любит высокие каблуки и выпить.

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Анастасия Волочкова имеет собственный секрет/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/volochkova_art/

Российские пользователи социальных сетей рассекретили скандальную российскую балерину Анастасию Волочкову.

Как пишут пропагандистские СМИ, им удалось вывести на чистую воду балерину и узнать ее самый главный секрет. Так, вскрылась правда о том, почему Волочкова всегда носит высоченные каблуки. Порывшись среди старых фото, бдительные россияне увидели, что у Волчковой попросту короткие ноги.

Надевая высокие каблуки и платформу, балерина отчаянно пытается сделать их длиннее.

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Волочкова и ее короткие ноги / Скриншот 7 дней

Кто такая Анастасия Волочкова? Анастасия Волочкова — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

Анастасия Волочкова - последние новости

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на единственную дочь Ариадну. Девушка, которая самостоятельно решила жить с отцом и всячески пытается отстоять границы личного пространства, якобы оскорбляет свою мать разговорами о наследстве.

Также горе-балерина показала, как отдыхает в компании певицы-предательницы Таисии Повалий, которая сильно поправилась, и пытается скрыть расплывшуюся фигуру мешковатым нарядом.

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