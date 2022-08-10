В сети озвучили умопомрачительную цену за корпоратив Урганта

Иван Ургант получает огромные деньги. Видимо, россияне его любят за интеллект.
Российский актер и телеведущий Иван Ургант, который не поддержал войну и нападение России на Украину, получается баснословные гонорары за свои корпоративы.
Об этом сообщил Телеграмм-канал "Звездная пыль" со ссылкой на сайт proconcert.ru.
"Заказать шоумена обойдется в 230 тысяч долларов. Тарифы его не падают не смотря ни на что, потому что, Ургант способен раскачать любую вечеринку. Говорят, таких профи, очень мало", - сообщает канал.
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Напомним, ранее в ходе собрания Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД) в России, которая начала войну против Украины, Ивана Урганта внесли в список так называемых агентов иностранного влияния.
Сам артист незамедлительно отреагировал на "новое назначение" и написал большой пост в своем Телеграмм-канале.