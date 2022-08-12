В сеть слили кадры матерных разборок Бритни Спирс с детьми

Бритни Спирс / Instagram

Бритни Спирс, которая все чаще эпатирует публику после освобождения от многолетней опеки отца, продолжает конфликтовать со своими сыновьями от ее брака к Кевином Федерлейном.

Недавно Бритни обратилась к ним с гневной речью, где заявила, что делает все возможное, чтобы сыновья любили ее. Однако ее слова обернулись тем, что Федерлайн выложил скандальные ролики, где Бритни матом и криком разговаривает с сыновьями, когда тем было 11 и 12 лет.

На одном из видео видна темная комната и слышен голос Бритни, которая агрессивно спорит с сыновьями. Детский голос за кадром просит дать ему спокойно лечь спать, однако звезда требует, чтобы ребенок сначала нанес крем на лицо.

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"Вы все должны начать относиться ко мне как к достойной женщине. Я женщина, ясно? Будь добр со мной. Ты понял?" — говорила блондинка. Она также требует, чтобы они уважали ее.

Второе видео снято в машине. Певица не сдерживается в грубых выражениях по отношению к одному из сыновей.

"Ты с ума сошел? Мне все равно, но я в шоке от тебя. Я не знаю, что делать, и я боюсь тебя, потому что ты странный", — кричала артистка.

Напомним, бывший муж Спирс получил опеку над детьми единолично и сам воспитывает детей.

Ранее Спирс на своей странице в Instagram поведала историю о том, как мечтала подарить Baby новое звучание, но была пристыжена и освистана продюсерами за такое желание. "Я попросила то, чего хотела в течение 14 лет – другую версию Baby. Но команда продюсеров сказала нет, потому что, видите ли, у них, кроме меня, есть еще четыре артистки. Я хотела снять новую версию клипа красиво, и чтобы звук был новым. Но продюсеры мне все испортили и пристыдили. Они заставили меня чувствовать себя абсолютно никем", - вспоминает Бритни.

Тем не менее певица нашла в себе силы представить публике свое видение хита. Она исполнила Baby One More Time а-капелла, пока стирала и раскладывала вещи.