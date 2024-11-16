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В семье Джима Кэрри случилось горе

Алена Кюпели
16 ноября 2024, 09:53
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Голливудский артист потерял свою родную сестру.
Умерла сестра Джима Кэрри
Умерла сестра Джима Кэрри / Коллаж Главред, фото Facebook/ritacarrey, İnstagram/jimcarrey

Коротко:

  • Скончалась родная сестра Джима Керри
  • Об этом сообщил ее муж

Рита Керри, старшая сестра Джима Керри, умерла 14 ноября.

Об этом написал ее муж Алекс на странице в Facebook 15 ноября.

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"С тяжелым сердцем и глубочайшей печалью", — написал он в ее аккаунте, "в окружении своей семьи и друзей Рита скончалась мирно и тихо".

Алекс отметил, что хотя он и Рита, которая родилась и выросла в Канаде, были вместе 16 лет, они поженились только в июле прошлого года "на свадьбе на открытом воздухе, о которой она всегда мечтала".

"Мы путешествовали по миру и встретили много людей, которых мы считаем друзьями", — продолжил он. "Рита была моим лучшим другом, моей возлюбленной и моей прекрасной женой. У Риты всегда была любящая душа, и она хотела помочь всем, даже совершенно незнакомым людям".

Алекс также поделился взглядом на жизнь со своей давней любовью.

По словам ее мужа, любимым праздником теле- и радиоведущей было Рождество, и он шутил, что этот праздник "был для нее повседневным", и даже побудил ее начать "сбор средств в помощь местной благотворительной организации".

"Это было чудесное и сумасшедшее путешествие с Ритой", — написал он. "Она наполняла сердце каждого радостью с каждым шагом, и я никогда не забуду эту прекрасную и удивительно талантливую женщину".

Он закончил свое сообщение Рите цитатой из "Прощай, моя Любовь" Джеймса Бланта и добавил: "До новой встречи. У тебя действительно было лучшее время в жизни. Твой лучший друг и муж Алекс".

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Кто такой Джим Керри

Джим Керри - канадско-американский актёр кино, телевидения и озвучивания, телеведущий, комик, сценарист, продюсер, художник, певец. Обладатель двух и номинант на шесть "Золотых глобусов", номинант на премию BAFTA, а также обладатель ряда других премий. Является одним из самых высокооплачиваемых комиков США и всего мира.

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