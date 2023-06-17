В рюкзаке автомат: Виталий Ким показал редкие кадры со своей женой

Пользователи соцсети в комментариях под видео наделали комплиментов жене Виталия Кима.

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Виталий Ким показал редкие кадры со своей женой / Коллаж: Главред, фото: instagram / kimkimvitalii

Председатель Николаевской областной государственной (военной) администрации Виталий Ким опубликовал редкие домашние кадры со своей женой Юлией.

Так, на своей странице в Instagram Ким разместил короткое видео, в котором показал, как он вместе с сыном утром провожает жену на тренировку. За спиной у Юлии висит рюкзак с украинским гербом, а из рюкзака торчит автомат.

"Мама поехала на стрельбище тренироваться. Оставила нас с сыном убираться дома", - подписал ролик Ким.

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Также на видео попал фрагмент дома, в котором Ким живет вместе с женой и сыном.

В свою очередь пользователи соцсети в комментариях под видео наделали комплиментов жене Виталия Кима. В частности, украинцы пишут такое: "Мама – красавица!", "Такие сейчас мамы-украиночки", " Мама такая хорошенькая! И в рюкзаке автомат".

Также подписчики пошутили из ситуации, написав: "Поубирайте хорошо, чтобы она вас потом не пристрелила!".

Виталий Ким показал редкие кадры со своей женой / скриншот

Напомним, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким вспомнил день, когда чудом выжил. Российская ракета залетела прямо в кабинет Кима в здании ОВА. Его спасло лишь то, что он опоздал на собственное совещание. Удар по зданию Николаевской ОВА состоялся 29 марта 2022 года.

Также Ким недавно рассказал, что украинские власти готовились к возможному теракту россиян на Каховской ГЭС и работают согласно плану. Зато, судя по всему, российские оккупационные войска не были готовы к собственному теракту.

"У них паника, выезжают, бросают все. Я считаю, что они хотели что-то повредить на Каховской ГЭС, и как всегда у них все пошло не так. То есть произошло непредсказуемое, оно прорвалось", - отметил Ким.

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