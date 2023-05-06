В России взорвали известного писателя-пропагандиста Прилепина

Автомобиль, в котором находился пропагандист Прилепин разорвало на две части.

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Захар Прилепин тяжело ранен /Фото kp.ru

Утром 6 мая взорвался автомобиль российского писателя-путиниста, который воевал в рядах оккупантов на Донбассе, Захара Прилепина.

По информации пропагандистского издания Стархит, транспортное средство, в котором ехал писатель, разлетелось на две части. На месте ЧП образовалась глубокая воронка.

27-летний водитель по совместительству оккупанта Александр Шубин погиб на месте. Сам пропагандист госпитализирован в одну из больниц Нижнего Новгорода с ранениями.

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Машина пропагандиста Прилепина / Фото sledcom.ru

Сообщается, что под капот Прилепина заложили самодельную бомбу. Предварительно, взрывное устройство было заложено, когда Прилепин был в кафе.

Автомобиль оккупанта разлетелся на две части и спасло от мгновенной смерти его лишь то, что он сидел на заднем сидении автомобиля.

Следствие страны-агрессора России квалифицировало произошедшее как теракт.

Напомним, ранее Захар Прилепин признался в эфире ток-шоу пропагандистки Ольги Скабеевой, что страна-агрессор РФ хочет перемирия для того, чтобы накопить силы для повторного нападения на Украину.

Ранее также стало известно о том, что российский писатель-террорист Захар Прилепин, который любит хвастаться своими "кровавыми подвигами" на Донбассе, ездил на Восток Украины, чтобы просто заработать денег.

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