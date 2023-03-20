В России стали отменять концерты запроданки Повалий

Повалий постепенно лишается концертов в своей любимой террористической России.

Таисия Повалий / instagram.com/tpovaliyofficial

Эстрадная певица родом из Украины и матерая кремлевская запроданка Таисия Повалий, которая недавно в очередной раз выступила с рядом циничных пропагандистских заявлений о Родине и украинцах, лишается своего заработка в террористической России.

В частности, по информации пропагандистского издания "Московский Комсомолец", украинской предательнице отменили запланированный концерт в Чите.

"Он должен был состояться 27 марта. Об этом 20 марта сообщил организатор события", - пишет издание.

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Оно также добавляет, что причина отмены концерта запроданки неизвестна. Между тем, организатор также уточнила, что отменился не только концерт в Чите, но и весь тур путинской лизоблюдки.

Афиша Повалий теперь выглядит так / Скриншот

Напомним, ранее Таисия Повалий рассказала, как перевозила свою мать из Киева в террористическую Россию. Повалий поделилась, что ей было сложно уговорить 80-летнюю маму на переезд, но другого выбора у нее не оставалось.

"Никогда в жизни не поеду! Моя родная Украина! Пусть меня тут убивают", — всякий раз говорила мне она. И только когда я сказала, что не приеду, если она умрет, моя мужественная мама собрала чемоданчик, взяла кошку и 30 апреля прошлого года, проделав на машине путь в две тысячи километров из Киева через западную Украину, Польшу и Беларусь, приехала в Москву.

Кроме того, ранее Повалий в очередной раз выступила с рядом циничных пропагандистских заявлений. "Я с детства привыкла быть там, где правда. Поэтому я – с Россией. Я за то, чтобы произошел возврат из зомбированного состояния, в котором находится сегодня моя Украина, к нормальной жизни. Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей", - повторила она слова кремлевской методички.

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