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В России собрались отомстить Ротару за поддержку Украины

Сергей Кущ
8 апреля 2023, 14:43 обновлено 8 апреля, 14:43
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София Ротару, как и многие другие артисты, стали костью в горле для россиян.
София Ротару
В России собрались отомстить Ротару за поддержку Украины / instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару, которая не поддержала военное вторжение России в Украину, рискует лишиться своего имущества в стране-агрессоре.

Некая организация "Ветераны России" уже обратилась к депутатам с предложением конфисковать недвижимости артистки, пишут росСМИ.

Глава "организации" предложил тщательно проверить, как приобреталось и кто распоряжался имуществом Ротару. Были ли соблюдены законы, выполнены ли налоговые обязательства. Если же найдутся нарушения, певице, возможно, придется попрощаться с имуществом.

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Также Резяпов обратился в Госдуму с просьбой проработать механизм блокировки любых финансовых операций на территории России с имуществом покинувших родину и ведущих антироссийскую деятельность артистов.

Напомним, ранее певица София Ротару очень лаконично, но при этом эмоционально отреагировала на недавний подлый расстрел пленного украинского военнослужащего русскими оккупантами. Артистка опубликовала соответствующую картину в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается не афишировать.

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