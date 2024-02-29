В России собрались "хоронить" Леонида Агутина

На Леонида Агутина напали вездесущие патриоты-общественники.

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За Леонида Агутина взялись в России / Коллаж Главред, фото Instagram/agutinleonid, Pixabay

В террористической России, которая напала на мирную Украину и продолжает убивать украинцев, внезапно вспомнили про певца Леонида Агутина, а также о том, что тот прямо не поддержал Россию в ее чудовищных имперских амбициях.

По информации пропагандистских СМИ, в РФ теперь зашевелились вездесущие "общественники", которые считают Агутина недостаточным патриотом страны на болотах и уже требуют отменить его везде.

Между тем, за него успел вступится муж путинистки Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, Агутин - человек особенный, и хоронить его нельзя.

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"Агутин - талантливейший музыкант, И если мы сейчас будем вот так всех хоронить за то, что кто-то что-то сказал... У нас итак осталось мало хороших артистов", - говорит он.

Кто такой Леонид Агутин Леонид Агутин - советский и российский певец, композитор, музыкант, автор песен, аранжировщик, режиссёр; заслуженный артист России (2008). По данным Википедии, Леонид Агутин родился в Москве 16 июля 1968 года. Его отец, Николай Агутин, пел в ВИА "Голубые гитары", работал концертным директором в группах "Веселые ребята", "Поющие сердца", "Песняры". Мать, Людмила Агутина, — учитель начальных классов. Всего к 2023 году певец выпустил 15 альбомов. Последний, "Включите свет", вышел в 2021-м. Его артист записывал во время пандемии коронавируса

Напомним, ранее стало известно о том, что российского певца Леонида Агутина, который вначале якобы не поддержал военное нападение России на Украину, а потом открестился от своих заявлений, экстренно госпитализировали в Москве.

Ранее также Агутин решил сделать заявление о браке с Варум. Послание певец оставил на своей странице в соцсети. "Нам сегодня 25. Уже и не знаю - это много или мало. Если бы меня спросили 25 лет назад, сказал бы, что это невозможно. А вот уже 24 года назад вполне мог допустить такой масштаб и не только. Я так благодарен за твою любовь ко мне и так трепетно храню свою любовь к тебе. Этого мягкого и сильного чувства близости и доверия отчаянно не хватает сейчас окружающему нас миру. Любовь моя, наша с тобой команда взяла серебро. Двигаемся к дальнейшим достижениям, в том мире уж какой есть", - написал артист.

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