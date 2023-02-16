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Своими словами: в России собираются пересказать и издать мемуары принца Гарри

16 февраля 2023, 09:15
Теперь из-за санкций, россияне смогут читать лишь Дашу Донцову и псевдофилософа Коэльо.
Гарри_Запасной
Гарри_Запасной / EPA

Россияне придумали новый способ воровства, теперь уже книжного.

По информации Коммерсанта, теперь ряд российских издателей собирается обходить запрет на выпуск международных бестселлеров в изолированной России с помощью саммари — пересказа без прямого цитирования.

Уже даже известно, что одно из издательств собирается издать в таком формате мемуары принца Гарри. Российские издатели полагают, что пересказ является альтернативой принудительной лицензии, которая сможет "обеспечить доступность" популярных нон-фикшен-книг для жителей террористического государства Россия.

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Но не все участники рынка считают такой путь приемлемым, а юристы предупреждают о риске взысканий, если пересказ окажется близок к тексту оригинала.

Так, издательство Individuum не собирается использовать формат для обхода санкций, говорит его главный редактор Феликс Сандалов: "Может быть, официально пересказ без разрешения и не нарушает закон, но чисто по-человечески так делать не стоит". Метод плохо повлияет на отношения с правообладателями, потому что, по сути, является "серой схемой", считает он.

Отметим, что Принц Гарри наделал в прессе немало шума публикацией скандальных мемуаров "Запасной", в которых он в ярких подробностях изложил историю своей жизни. Однако интерес к книге стал угасать, поэтому герцоги Сассекские готовят новую "взрывную" новость, чтобы оставаться на слуху.

Так издание Marca, с отсылкой на источник в близком окружение Гарри и Меган, сообщает, что уже на 14 февраля супруги могут сообщить, что ждут третьего ребенка. В пользу этой мысли работает сразу несколько факторов.

Во-первых, это снижение интереса к жизни мятежных герцогов - амплуа необходимо поддерживать. Во-вторых, для Гарри День святого Валентина - особая дата, когда дело касается детей: принцесса Диана объявила, что беременна, когда носила под сердцем Гарри, именно 14 февраля. Ее жест Меган Маркл повторила в 2021 году, когда ждала рождения дочери Лилибет.

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