В России с инсультом госпитализировали популярного ведущего

Ведущему стало плохо и он отказался от госпитализации.

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Российский актер и ведущий оказался в тяжелом состоянии / Коллаж Главред, фото Википедия, Pixabay

Российский ведущий и актер Алексей Куличков госпитализирован в Московской области. Врачи диагностировали 47-летнему мужчине инсульт.

По информации пропагандистского телеграмм-канала Mash, 23 марта Алексей вызывал скорую, но, несмотря на рекомендацию врачей, отказался от госпитализации.

После того, как врачи ухали, артисту стало хуже. На следующий день ведущему стало хуже. Он жаловался на слабость левых конечностей и тошноту, а также шаткую походку и головокружение. "На этот раз медики забрали Куличкова с инсультом в тяжёлом состоянии. У мужчины есть сопутствующая гипертоническая болезнь", - написало СМИ.

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Ишемический инсульт это: Ишемический инсульт (инфаркт мозга) — нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций вследствие затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу. Может быть обусловлен недостаточностью кровоснабжения определённого участка головного мозга по причине снижения мозгового кровотока, тромбоза или эмболии, связанных с заболеваниями сосудов, сердца или крови. Является одной из основных причин смертности среди людей, сообщает Википедия.

Куличков долгое время вёл ТВ-передачу "Такси", где он подвозил рандомных пассажиров, а иногда и звёзд шоу-бизнеса. Взамен на бесплатную поездку они должны были ответить на три вопроса, если гости шоу совершали ошибку — Алексей высаживал их.

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