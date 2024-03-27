Светличная почувствовала себя дома плохо и быстро вызвала скорую помощь.

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Светлану Светличную госпитализировали / Коллаж Главред, фото Стархит

Актриса, которая снялась во многих советских фильмах, а популярность получила благодаря комедии "Бриллиантовая рука" 83-летняя Светлана Светличная оказалась в реанимации.

По информации пропагандистского ресурса Стархит, актриса была дома, когда почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Светличная сразу вызвала скорую медицинскую помощь.

Вначале сообщалось, что у актрисы диагностировали острый коронарный синдром, но потом оказалось, что у нее инфаркт. Сейчас звездная пациентка находится в отделении реанимации.

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Кто такая Светлана Светличная Светлана Светличная - советская и российская актриса, звезда фильма "Бриллиантовая рука". Первой яркой ролью стала роковая соблазнительница Анна Сергеевна в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. По данным Википедии, в этой роли Светличная с юмором воплотила абсолютно новый на тот момент типаж женщины — современной, стильной, сексуально раскрепощённой, кроме того, фильм содержал редкую для советского кино эротическую сцену.

В последние годы Светличную часто подводит здоровье. Прошлой осенью актриса перенесла пневмонию. Недуг настиг Светличную в психиатрической клинике, куда она поступила еще в 2022 году.

Напомним, ранее в семью российской певицы Валерии, которая поддерживает террориста Путина и военное нападении России на Украину, пришла беда – сильно заболела ее трехлетняя внучка Селин.

Ранее стало известно о том, что российского певца Леонида Агутина, который вначале якобы не поддержал военное нападение России на Украину, а потом открестился от своих заявлений, экстренно госпитализировали в Москве.

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