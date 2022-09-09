В России "похоронили" Петросяна

Некоторые РосСМИ написали, что юморист, который поддерживает войну в Украине, скончался.
Россияне забили тревогу из-за новости о смерти 76-летнего Евгения Петросяна. Некоторые РосСМИ написали, что юморист, который поддерживает войну в Украине, скончался.
В комментарии журналистам, которые обратились к Петросяну за комментарием, он заявил, что привык к таким сообщениям.
"Значит, долго жить буду! Не дождутся", - заявил Евгений Петросян.
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Напомним, ранее Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.
Евгений Петросян высказался о реакции россиян на юмористов, которые покинули страну в связи с вторжением России в Украину. Путинский шут уверен, что для его страны это не потеря.
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Автор: Сергей Кущ