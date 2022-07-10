УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В России опять подсчитали деньги Лободы и опять заявили, что "все плохо

10 июля 2022, 18:19

Они полагают, что певица не проживет без российских денег.

Светлана Лобода
Светлана Лобода покинула россию н больше туда не вернется/ instagram.com/lobodaofficial/

Некий российский продюсер Павел Рудченко подсчитал деньги Светланы Лободы, которая не пошла на сделку с совестью и не стала поддерживать войну россии в Украине.

По словам этого продюсера, которого цитирует ФАН, на уже заработанные деньги исполнительница, якобы, не сможет безбедно существовать до конца своих дней. При этом, он самонадеянно полагает, что былую популярность звезде вернуть не удастся, поскольку для нее "оказалась закрытой дверь в российский шоу-бизнес, а Европа и без нее богата на таланты".

"Ей ничего другого не остается делать, как пытаться начать свою гастрольную деятельность, потому что долго не усидишь на том бюджете, который певица оставила про запас. Деньги кончаются, а ей нужно финансировать свою творческую деятельность и на что-то жить", —расстраивается продюсер из-за того, что теперь ему осталось слушать Долину и Валерию, а все украинские артисты выехали на родину.

Читайте такжеВ России рассказали, что будет с элитной недвижимостью Лорак, Брежневой и Лободы

Напомним, с началом вторжения в нашу страну Лобода полностью изменила свое мнение и занялась волонтерской деятельностью, даже открыла центр психологической помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Светлана Лобода
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:21

ВСУ продвигаются на юге и отразили штурм РФ на Донбассе: враг отступил с потерями

19:07

Как склоки демократов и республиканцев могут подсунуть новую свинью Украинемнение

18:59

На Западе заговорили о преемнике Путина и дали тревожный прогнозВидео

18:41

Картинки с юбилеем женщине и мужчине – стильные поздравления именинникам

18:40

Как похудеть за неделю и что категорически нельзя кушать

Реклама
18:35

"Карлик уйдет в бездну": астролог назвал сроки смерти Путина и раскрыл жуткие деталиВидео

18:34

Залез на сцену и бросился к певцу: в Россие прямо на концерте напали на заросшего Леонида АгутинаВидео

18:19

В России опять подсчитали деньги Лободы и опять заявили, что "все плохо

18:09

РФ не хватает сил и ресурсов: у Зеленского назвали сроки окончания войныВидео

18:05

Гороскоп на завтра 11 июля 2022: Близнецам – обман, Скорпионам – проблемы, Стрельцам – тайная информацияВидео

17:51

В Украине вводят новые штрафы с 11 июля: что ждет курильщиковВидео

17:43

"Домой, твари": Группу Би-2 освистали на стадионе "невиновные россияне"Видео

17:38

"Недопустимый поступок": в НОК "припечатали" зашкварившегося участием в шоу в РФ Петренко

17:24

Пел не он: песни Майкла Джексона удаляют с музыкальных платформВидео

17:19

Леся Никитюк распекла на все корки бренд Dolce & Gabbana, который сотрудничает с Киркоровым

17:18

"Начнется жара и будет много смертей": астролог назвала даты опасности для Украины в войне с РФВидео

17:10

Гороскоп на август 2022 для всех знаков зодиака: Тельцам – знаки судьбы, Львам – переезд, Стрельцам – козни соперниковВидео

17:06

Аудитория ахнула: в сети появилось видео, как певица Лолита ведет себя в аэропортуВидео

17:01

Рф объявила "паузу" в войне, потому что Украина сбила темпы подготовки к наступлению - АрестовичВидео

16:59

Погибшая спортсменка тренировалась с отцом: детали ракетного удара РФ по Кривому РогуВидео

Реклама
16:40

Заплаканная солистка "Казки" показала разрушенную русскими свою школу в Харькове

16:39

Боты массированно атаковали прямую трансляция марафона "FreeДом" на YouTube

16:37

Цель уничтожена: под Горловкой ВСУ сбили вертолет оккупантов РФВидео

16:26

В Киеве любительница Путина напала на детей, собиравших деньги для ВСУ: ее изрядно потрепали очевидцыВидео

16:24

Украину зальет и завалит крупным градом: синоптики предупредили о новой стихииВидео

15:59

Поломали тактику РФ: ВСУ уничтожают по вражескому складу с БК ежедневноВидео

15:40

Новая волна битвы за Донбасс – через 5-6 дней: эксперт объяснил последствия ударов ВСУ по складам врагаВидео

15:39

Приметы на 11 июля: что нельзя делать и как привлечь удачу накануне Петра и ПавлаВидео

15:34

России не нужны украинские города - Украину пришли стереть с лица землимнение

15:32

Взрывами разнесло казармы Росгвардии, у оккупантов потери: подробности удара по ХерсонуВидео

15:31

Был алкоголь и специальные наркотики: на вечеринке Шольца могли насиловать девушек - СМИВидео

15:14

Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: быстрый рецептВидео

14:59

Выдавить врага с юга и "закрыть" Крым: эксперт оценил поставку новых HIMARS для ВСУВидео

14:57

Астропсихолог рассказала, почему путинскому холую Медведеву грозит смерть

14:46

"Будет много жертв": экстрасенс предсказала сроки самого кровавого периода в войне в УкраинеВидео

14:35

Удар по складу врага в Новой Каховке: более сотни оккупантов ликвидированы, около 200 - раненыВидео

14:34

"Пропускает ПВО": ВСУ накрыли ракетными ударами базу Росгвардии в ХерсонеВидео

14:22

Плохо говорю на английском: русская чемпионка Уиблмдона отказалась признавать вину Путина в войнеВидео

14:20

Удивительная польза кукурузы: кому она укрепит здоровье, а кому стоит срочно вычеркнуть ее из рациона

13:42

После захвата Лисичанска и Северодонецка оккупанты пойдут на Северск – Die Welt

Реклама
13:37

С днем рождения мужчине – открытки, красивые поздравления и прикольные картинки папе, мужу, другу

13:24

Укрепляются в Бердянске: оккупанты вывозят технику из МариуполяВидео

13:15

Оккупанты расстреляли из танка 56 пенсионеров и демонстративно их хоронят "для прикрытия" – ГайдайВидео

13:03

Из-за войны ребенок больше не может ходить: жуткая история эвакуации семьи из Киевщины

12:54

Российские военные разбомбили батальон "ДНР" в Донецкой области - перехват СБУВидео

12:30

Дроны сыграют ключевую роль в войне Украины с Россией в канун сражения за Славянск – ВВС

12:19

Невероятная польза огурцов, о которой вы не знали: кому нужно срочно включить в рационВидео

12:15

Хотела показать "умения русской женщины": жену Пескова высмеяли в сети за фото с оружием НАТО

11:49

Жгут тела, избивают и насилуют: на Запорожье оккупанты доводят своих же солдат до суицида

11:44

"Взлетать с пробитого дна, Наташа, это не высоко": в Сети высмеяли скачущую Наташу Королеву

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять