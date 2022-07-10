В России опять подсчитали деньги Лободы и опять заявили, что "все плохо

Светлана Лобода покинула россию н больше туда не вернется/ instagram.com/lobodaofficial/

Некий российский продюсер Павел Рудченко подсчитал деньги Светланы Лободы, которая не пошла на сделку с совестью и не стала поддерживать войну россии в Украине.

По словам этого продюсера, которого цитирует ФАН, на уже заработанные деньги исполнительница, якобы, не сможет безбедно существовать до конца своих дней. При этом, он самонадеянно полагает, что былую популярность звезде вернуть не удастся, поскольку для нее "оказалась закрытой дверь в российский шоу-бизнес, а Европа и без нее богата на таланты".

"Ей ничего другого не остается делать, как пытаться начать свою гастрольную деятельность, потому что долго не усидишь на том бюджете, который певица оставила про запас. Деньги кончаются, а ей нужно финансировать свою творческую деятельность и на что-то жить", —расстраивается продюсер из-за того, что теперь ему осталось слушать Долину и Валерию, а все украинские артисты выехали на родину.

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Напомним, с началом вторжения в нашу страну Лобода полностью изменила свое мнение и занялась волонтерской деятельностью, даже открыла центр психологической помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.