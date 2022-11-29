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В России нашли мертвой популярную актрису. Ей было 37 лет

29 ноября 2022, 12:54

Пока причина смерти официально не установлена. Известно, что она умерла до приезда скорой.

В России нашли мертвой популярную актрису. Ей было 37 лет
Наталия Стешенко. Фото Мк.ру

В России нашли мертвой популярную актрису театра и кино Наталию Стешенко.

Как пишет "Московский комсомолец", актрису нашли мертвой в собственной квартире в центре города. Что произошло с 37-летней актрисой пока неизвестно.

Сообщается, что актрисе стало плохо вечером и ее ребенок попросил вызвать полицию и "скорую помощь". Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Напомним, ранее сестра покойной Жанны Фриске обратилась к своей матери, где поблагодарила ее за "поддержку", а также за то, что та является "лучшей подругой". "Я очень тебя люблю", - написала она.

Она также показала ранее неизданный снимок своей умершей сестры Жанны, которая умерла в скорости после того, как появился на свет ее первенец Платон. "И, конечно же, мой любимый систер. Ты была бы самой лучшей мамой для нашего маленького принца. Как жаль, что ты не успела насладиться этими моментами", - написала она.

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