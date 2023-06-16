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В РФ нашли досиликоновое фото "страшно" красивой "Миссис России"

Алена Кюпели
16 июня 2023, 00:02 обновлено 16 июня, 00:08
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Поговаривают, что титул "красотке" купил ее муж, миллионер из хабаровска.
Страшно красивая
Страшно красивая "Миссис Россия" / Скриншот Instagram/mrs_world_russia

Недавно в России высмеяли победительницу конкурса "Миссис Россия", которая на фото выглядела, мягко говоря, не самой красивой.

При более близком рассмотрении, женщина оказалась наполненной филлерами и не очень удачно. Макияж сильно старил ее, да и вообще ее фото буквально подняли на смех все, у кого есть глаза.

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В то же самое время, пропагандистский телеграмм-канал "Не Малахов" откопал "досиликоновое" фото победительницы. На нем, к слову, женщина выглядит намного лучше, чем при полном параде на конкурсе.

Досиликоновое фото страшно красивой Миссис России
Досиликоновое фото страшно красивой Миссис России / Фото Не Малахов. Сливки

"Вот как выглядела новоявленная "Миссис Россия 2023" Наталья Оскар до силиконовых губ и тонны ботокса. И зачем..?!" - философски спрашивают пропагандисты, вместо того чтобы гордиться своей русской красотой.

Напомним, ранее в террористической России прошел конкурс красоты "Миссис Россия", среди замужних женщин. По информации пропагандистского издания "Ведомости", титул "Миссис Россия – 2023" завоевала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар.

Напомним, ранее стало известно о том, что скончалась австралийская модель и финалистка конкурса красоты "Мисс Вселення" Сиенна Вейр. Девушка умерла после того, как в течение нескольких недель находилась на аппарате жизнеобеспечения после того, что, как считается, было несчастным случаем во время верховой езды.

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