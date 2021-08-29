К лидеру группы Rammstein нагрянули российские силовики: в чем причина

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К Тиллю Линдеманну явились с обысками российские силовики / Facebook

К фронтмену популярной группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который находится в России с гастролями, посреди ночи пришли российские силовики, сообщает Telegram-канал Baza.

Следственные действия силовики провели ночью в комплексе "Завидово" в Тверской области, где поселили музыканта. Один из представителей Rammstein был задержан после конфликта с оперативниками.

Постояльцы комплекса отдыха "Завидово", где находится сейчас артист, рассказали, что сотрудники правоохранительных органов в штатском зашли в номер к Линдеманну, где провели с ним беседу, суть которой неизвестна.

Как сообщил Интерфаксу источник, силовики выдали Линдеманну предписание о "недопущении нарушения антиковидных мер" в связи с подготовкой его выступления в Тверской области, "несмотря на ограничения на проведение массовых мероприятий".

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29 августа фронтмен Rammstein планировал выступить на фестивале "Макларин" в поддержку партии "Родина". Накануне вечером организатор фестиваля и основатель холдинга "Афанасий" Максим Ларин написал в соцсети, что им не удалось "спрятать Линдеманна с его группой. Их нашли и прессуют".

Позже публикацию удалили.

Ранее эпатажный немецкий исполнитель Тилль Линдеман потряс общественность кровавым клипом "Я ненавижу детей", в котором советские дети-пионеры демонстрируют терпимость, дружбу и товарищество к своему однокласнику.