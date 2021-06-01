Тилль Линдеман выпустил клип с насилием школьника-пионера в День защиты детей

Тилль Линдеман / кадр из клипа

Эпатажный немецкий исполнитель Тилль Линдеман потряс общественность ковавым клипом "Я ненавижу детей", в котором советские дети-пионеры демонстрируют терпимость, дружбу и товарищество к своему однокласнику.

В день защиты детей Линдеманн поднял тему буллинга в школах, перенеся его во времена СССР, и всколыхнул Сеть своей новой видеоработой.

Блондин-Линдеман в костюме пионера переростка в клипе Ich hasse Kinder наблюдает, как советские дети издеваются над одноклассником. В коридорах обстановка конца 80-х, бюст Ленина, и классический дух травли.

Паралелльно проходят два сюжета - над мальчком издеваются в школе, а взрослого Тилля допрашивает КГБ после серии кровавых убийств с избиемнием и пытками.

Напомним, Океан Ельзи и Alyona Alyona записали клип Країна дітей ко Дню защиты детей.