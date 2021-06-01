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Океан Ельзи и Alyona Alyona выпустили песню ко Дню защиты детей в мире

1 июня 2021, 10:09

Украинские музыканты выпустили песню Країна дітей на слова писателя Сергея Жадана.

Океан Ельзи и Alyona Alyona
Океан Ельзи и Alyona Alyona записали песню Країна дітей / УНИАН

1 июня 2021 Океан Ельзи и Alyona Alyona выпустили новую песню, средства от которой решили отправить на благотворительность.

К тексту приложили руку три автора, а Святослав Вакарчук для нее обучался хип-хопу.

Країна дітей посвящена детям Украины, пострадавших в результате войны, вооруженных конфликтов, терактов. Музыканты утверждают, что премьера к Международному дню защиты детей - это напоминание, что, прежде всего, дети нуждаются в защите от поступков взрослых, от их безответственных и жестоких решений.

В конце 2020 Сергей Жадан предложил Святославу Вакарчуку создать песню на его стихотворение, посвященное памяти Даниила Дидика, парня, который в 2015 году погиб в Харькове в результате теракта во время Марша единства.

"Для меня это очень личная песня. Несмотря на то, что она говорит о вещах, которые касаются нас всех. Слишком щемящей тема детей, должны делать выбор, которые прикрывают собой взрослых, которые, прорастая в небо, фактически это небо над нами держат. Мне очень бы не хотелось, чтобы эта композиция воспринималась пафосно. Она о вещах болезненные, но дающие надежду. Прежде всего это песня, конечно, о любви", - объяснил Жадан.

Лидер Океану Ельзи сразу согласился, потому что текст - пронзительный и точный - просто не может оставить равнодушным. Вакарчук написал композицию в очень нехарактерной для себя манере.Читайте такжеAlyona Alyona стала певицей года по мнению экспертов Yuna 2021

"В последние полгода я начал изучать хип-хоп культуру и классический рэп начале 90-х. И попытался представить, чтобы было, если бы я читал. Так и записал демо. А потом у меня появилась еще одна идея: именно на эту песню сделать дуэт с Alyona Alyona, потому что она не только новое и актуальное поколение, но она еще и имела отношение к детям, потому что была воспитательницей в садике и чувствует эту тему, как никто другой", - объяснил Вакарчук..

Алена написала свою часть текста, читает в треке рэп.

"Святослав рассказал мне, что есть замечательное стихотворение, написанное Сергеем Жаданом и то будет новой песней ОЕ. Он наиграл на пианино мелодию, напел текст, и каждая строка, каждая нотка запали мне в душу. Я с большим удовольствием согласилась на то, чтобы записать этот фит, ведь такая тема мне близка. Среди моих подписчиков очень много детей из разных регионов страны, в частности тех, которые вынуждены были покинуть восточную Украину. Для меня большая честь сказать несколько слов о них, выразить им свою поддержку и слова благодарности именно в той манере, в которой я это умею делать лучше всего - посвятить трек", - добавила певица.

Процесс работы над песней был настолько интенсивным, что возникла идея записать и выпустить одновременно две версии песни Океана: оригинальную версию ОЭ и стилистически другую версию от alyona alyona.

Видео к песне снято в начале мая в городе Лисичанск на востоке Украины. Идея видео принадлежит Святославу Вакарчуку. Главными героями стали дети от 8 до 13 лет, проживающих там. Режиссер Виктор Придувалов. Оператор-постановщик Ярослав Пилунский.

По совместному решению исполнителей, средства по монетизации будут переданы на благотворительность.

Напомним, что Alyona Alyona приняла участие в шоу Танці з зірками 2020, где обошла многих противников.

Святослав Вакарчук был тренером шоу голос країни на 1+1.

Посмотреть онлайн все выпуски шоу со звездами можно на сайте 1+1 video.

Святослав Вакарчук Океан Ельзи Alyona Alyona новости шоу бизнеса
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