В РФ скоропостижно скончался популярный актер многих сериалов

У артиста остановилось сердце. Ему был 61 год.

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В России скончался актер, звезда сериалов / Коллаж Главред, фото Стархит

В России скончался еще один актер, звезда сериалов - Александр Симонец.

По информации российского пропагандистского ресурса Стархит, Трагическую новость сообщили коллеги актера.

Стало известно, что у актера случился острый приступ сердечной недостаточности. Он умер в Благовещенске.

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"У нас горе. С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец. Александр Павлович родился в 1962 году в Благовещенске. Ведущий мастер сцены, он всю свою жизнь посвятил искусству кино и театра: в 1982 году окончил Цирковое училище (курс Михаила Румянцева) в Москве, в 1984 году — высшее театральное училище им. Щукина (мастерская М. Тер-Захаровой)", — поведали коллеги 61-летнего Симонца.

На счету у актера около 16 работ в кино. В частности это роли в таких проектах, как "Дружная семейка", "Возвращение Мухтара", "Глухарь", "Кодекс чести" и других.

Напомним, ранее в возрасте 72 лет скончался известный российский рок-музыкант Юрий Ильченко. По информации пропагандистских СМИ, первым о смерти рок-музыканта рассказал журналист Владислав Бачуров. Он сообщил, что Юрию Ильченко было 72 года. Болел ли в последнее время, артист, не сообщается.

Ранее российского актера кино и сериалов Алексея Сдобнова обнаружили мертвым в собственной машине. Об этом сообщила его продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова.

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