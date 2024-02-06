В РФ скоропостижно скончался популярный актер многих сериалов

В России скончался еще один актер, звезда сериалов - Александр Симонец.
По информации российского пропагандистского ресурса Стархит, Трагическую новость сообщили коллеги актера.
Стало известно, что у актера случился острый приступ сердечной недостаточности. Он умер в Благовещенске.
"У нас горе. С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец. Александр Павлович родился в 1962 году в Благовещенске. Ведущий мастер сцены, он всю свою жизнь посвятил искусству кино и театра: в 1982 году окончил Цирковое училище (курс Михаила Румянцева) в Москве, в 1984 году — высшее театральное училище им. Щукина (мастерская М. Тер-Захаровой)", — поведали коллеги 61-летнего Симонца.
На счету у актера около 16 работ в кино. В частности это роли в таких проектах, как "Дружная семейка", "Возвращение Мухтара", "Глухарь", "Кодекс чести" и других.
Напомним, ранее в возрасте 72 лет скончался известный российский рок-музыкант Юрий Ильченко. По информации пропагандистских СМИ, первым о смерти рок-музыканта рассказал журналист Владислав Бачуров. Он сообщил, что Юрию Ильченко было 72 года. Болел ли в последнее время, артист, не сообщается.
Ранее российского актера кино и сериалов Алексея Сдобнова обнаружили мертвым в собственной машине. Об этом сообщила его продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова.
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