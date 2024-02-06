УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В РФ скоропостижно скончался популярный актер многих сериалов

Алена Кюпели
6 февраля 2024, 10:55
У артиста остановилось сердце. Ему был 61 год.
В России скончался актер, звезда сериалов
В России скончался актер, звезда сериалов / Коллаж Главред, фото Стархит

В России скончался еще один актер, звезда сериалов - Александр Симонец.

По информации российского пропагандистского ресурса Стархит, Трагическую новость сообщили коллеги актера.

Стало известно, что у актера случился острый приступ сердечной недостаточности. Он умер в Благовещенске.

видео дня

"У нас горе. С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец. Александр Павлович родился в 1962 году в Благовещенске. Ведущий мастер сцены, он всю свою жизнь посвятил искусству кино и театра: в 1982 году окончил Цирковое училище (курс Михаила Румянцева) в Москве, в 1984 году — высшее театральное училище им. Щукина (мастерская М. Тер-Захаровой)", — поведали коллеги 61-летнего Симонца.

На счету у актера около 16 работ в кино. В частности это роли в таких проектах, как "Дружная семейка", "Возвращение Мухтара", "Глухарь", "Кодекс чести" и других.

Напомним, ранее в возрасте 72 лет скончался известный российский рок-музыкант Юрий Ильченко. По информации пропагандистских СМИ, первым о смерти рок-музыканта рассказал журналист Владислав Бачуров. Он сообщил, что Юрию Ильченко было 72 года. Болел ли в последнее время, артист, не сообщается.

Ранее российского актера кино и сериалов Алексея Сдобнова обнаружили мертвым в собственной машине. Об этом сообщила его продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ готовится бить ракетами по Украине: в Силах обороны назвали цели ударов

РФ готовится бить ракетами по Украине: в Силах обороны назвали цели ударов

11:35 Украина
ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

10:34 Украина
Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФ

Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФ

09:32 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:04

"Все-таки мне уже немножечко за ...": Павел Зибров рассказал про уколы красоты

11:44

Чей Крым: Дуда сделал новое заявление на фоне громкого дипломатического скандала

11:42

РФ бросила все силы на Авдеевку: аналитик признался, сколько ВСУ будут держать город

11:39

Гороскоп на завтра 7 февраля: Скорпиону - высокая оценка, Водолею - неожиданные новости

11:35

РФ готовится бить ракетами по Украине: в Силах обороны назвали цели ударов

Похабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для УкраиныПохабный мир в обмен на НАТО: Золотарев – о будущем войны и угрозах для Украины
11:34

В Швеции определились с ведущими Евровидения 2024

11:22

"Не хотите возвращаться - рот закройте": вдова Билоножко жестко обрушилась на Повалий

11:07

"Далеко не худший вариант": политолог оценил риск замораживания войны в Украине

11:00

Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина

Реклама
10:55

В РФ скоропостижно скончался популярный актер многих сериалов

10:41

Реакция Макса на видео: Чмерковский станет отцом, через 4 месяца после рождения второго сынаВидео

10:34

ВСУ "перемололи" сотни штурмовиков РФ вместе с бронетехникой: названы направления

10:28

Политолог спрогнозировал, когда в США договорятся о помощи Украине

10:21

Золотарев оценил шансы на завершение войны в Украине по Корейскому сценариюВидео

10:19

От "серой мышки" до иконы стиля: что вы не знали о Елене Зеленской

10:15

Врачи огласили прогноз относительно болезни короля Великобритании

09:56

Украинцам надо заплатить налоги за давно купленные квартиры и дома: что произошло

09:51

Церковный праздник 7 февраля: что может привести к горестям в день святого Луки

09:47

Пропаганда Кремля раскручивает идею "разделения" Украины: в ISW раскрыли цель РФ

09:32

Ракетоносцы готовят к вылету: в Сети показали подготовку массированного удара РФФото

Реклама
09:31

Трамп может пожертвовать Украиной ради кресла в Белом доме - FT

09:25

Принц Гарри срочно вылетел навестить короля Чарльза, которому диагностировали рак

08:35

Оккупанты обстреляли гостиницу в Харьковской области: погиб двухмесячный ребенокФото

08:35

Путин нашел "ахиллесову пяту" НАТО: эксперт раскрыл план нападения РФ на Альянс

08:30

Колонны идут на штурм: РФ продвинулась на трех направлениях — DeepState

08:10

Война идет не на освобождение, а на истощениемнение

08:04

ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки: в ISW раскрыли детали

07:55

Надо за 8 секунд угадать животное на рисунке: лишь единицы справятся с заданием

07:23

Зеленский анонсировал новый механизм бронирования от мобилизации

06:52

РФ атаковала Харьковщину: разрушена гостиница, под завалами человек

06:35

Как сказать на украинском "ни в коем случае": языковед удивил ответомВидео

06:10

Катастрофой для Украины будет не отставка Залужногомнение

05:30

Головоломка для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 9 секунд найти яблоко

04:55

Путин планирует новую войну в Европе: эксперт назвал, какие страны под угрозой

04:23

Алисса Милано жестко отреагировала на обвинения со стороны больной Шеннон Доэрти

03:52

Ситуация очень тяжелая: эксперт раскрыл детали наступления россиян на Авдеевку

03:03

Даже разбирать не нужно: как убрать накипь на кране воздушным шариком

02:24

Даже Шерлок Холмс задумался бы: нужно за 6 секунд найти лесоруба в мрачном лесу

02:00

Легендарная супермодель показала шрамы от мастэктомии на обложке журнала

01:35

"Харьковская операция": эксперт назвал, какие города в зоне риска прорыва оккупантов

Реклама
00:48

Можно ли надевать носки на ночь: к чему приведет такой сон

05 февраля, понедельник
23:40

Как выявить скрытый алкоголизм: врач указал на главные признаки

23:29

Деми Мур показала честное фото тяжелобольного Брюса Уиллиса

23:04

Месть планеты Земля: Юрия Лозу чуть не убило силами природы в день юбилея

22:51

За Bihus.Info следила СБУ: в спецслужбе ответили увольнением топ-чиновника

22:39

Победившая на конкурсе "Мисс Япония-2024" украинка отказалась от титула из-за романа с женатым

21:59

Украинские разведчики в Судане взяли в плен "вагнеровца" - СМИ

21:59

Удар по оккупантам в Лисичанске: всплыли новые подробности по "двухсотым"

21:41

Китай поставил оружие в Беларусь: Снегирев рассказал, чем это грозит Украине

21:22

"Эта форма судейства устарела": Данилко объяснил, почему на эфир "Евровидения" надел ушки Минни Маус

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять