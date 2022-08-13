В полупрозрачном бикини: редкое фото любовницы Путина Кабаевой слили в сеть

Алина Кабаева, Владимир Путин / скриншот

Бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей российской диктатора Владимира Путина, ведет скрытый образ жизни, но так было не всегда.

До встречи с президентом страны-агрессора олимпийская чемпионка не стеснялась хвастаться своим телом - она даже без стеснения позировала для мужских журналов

Так, в Сети появилось редкое фото Алины Кабаевой, на котором она позирует в полупрозрачном белом купальнике. Снимок был сделан 21 год назад.

Алина Кабаева / скриншот

"Помните Алину Кабаеву такой? Который это год не скажем, но гимнастка хороша! Как русалка. Эх, жаль, что больше таких кадров в бикини мы не увидим. Сейчас Алина совсем закрылась от публики", - написали авторы публикации.

Напомним, ранее появилась информация, что олимпийская чемпионка по гимнастике Алина Кабаева, подозреваемая в любовных связях с кровавыми диктатором России Владимиром Путиным, может быть вновь беременна. Об этом рассказал политический эксперт Валерий Соловей, который давно популярен в сети благодаря различным инсайдам якобы из Кремля.

Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.

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