В Москве обнаружили мумифицированное тело актера из сериала Папины дочки

Останки Владимира Ипатова были обнаружены спустя месяц после наступления смерти.

Умер Владимир Ипатов / Скриншот

Российский актер Владимир Ипатов, который стал известен благодаря роли в сериале Папины дочки (его первая роль - актерская карьера Ипатова началась довольно поздно, в 49 лет), был обнаружен мертвым в Москве.

РосСМИ отмечают, что тело 64-летнего артиста пролежало в квартире около месяца. Его обнаружили после того, как дочь Ипатова Ксения стала звонить в полицию - ее отец долго не выходил на связь.

При взломе дверей в доме актера, в одной из комнат был обнаружен его мумифицированный труп без следов насильственной смерти. Один из источников, с отсылкой на криминалистов, утверждает, что смерть Ипатова наступила результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Владимир Ипатов хоть и был актером, в жизни предпочитал уединение - даже с родными общался мало, а журналистам и вовсе не рассказывал про семью и личную жизнь.

За свою короткую кинокарьеру Ипатов стал достаточно популярным "характерным" актером, которого чаще всего приглашали на роли бородатых старцев и бродяг.

Ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

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