В Израиле отменили концерты российских исполнителей-путинистов: кто в списке

Григорий Лепс останется без концертов в Израиле/ wikipedia

В Израиле остановлены продажи билетов на концерты Григория Лепса и Филиппа Киркорова, которые планировались на май и июнь этого года, соответственно.

Формально об отмене гастролей пока не объявлено, возможно концерты Лепса и Киркорова будут перенесены, пишет Newsru.co.il.

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Напомним, что Григорий Лепс был одним из участников концерта в поддержку "спецоперации" в Украине, состоявшемся на стадионе "Лужники" в Москве 18 марта. Ряд общественных организаций и активистов добивались отмены его гастролей в Израиле.

Филипп Киркоров длительное время воздерживался от комментариев по поводу вторжения армии РФ в Украину. На этой неделе в своем Instagram он выступил в поддержку беглого политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. При этом Киркоров отнес Медведчука к "политзаключенным" и назвал его своим "старшим другом".

Отметим, ведущая Маша Ефросинина рассказала, как российский певец Филипп Киркороввыпрашивал у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского роли в фильмах.

В интервью Наталье Мосейчук она возмутилась, что в мирные времена Киркоров активно гастролировал по Украине, давал здесь множество концертов, его обожали украинцы, он снимался в наших мюзиклах и фильмах.