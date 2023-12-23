В ДТП вместе с братом погиб молодой украинский актер

Сегодня, 23 декабря в автокатастрофе погиб молодой украинский актер Роман Новак.
Об этом стало известно благодаря публикации Молодого театра на странице в Facebook. "Друзья, большое горе в семье Молодого театра. В автокатастрофе оборвалась жизнь нашего дорогого Романа Новака. До сих пор не можем поверить в это страшное известие. Не хватает слов, чтобы выразить боль утраты. Искренние соболезнования семье Романа. Светлая память талантливому актеру и нашему другу", - написали они.
По информации издания "Вечерний Киев", в ДТП также погиб брат Романа Новака. Они вдвоем ехали к матери.
Роман Новак сыграл во многих спектаклях молодого театра в Киеве. В частности, в его творчестве роли в таких спектаклях: "Инъекция бессмертия", "Кролик Гарви", "Осенний блюз", "Коварство и любовь", "Саломея", "Сон летней ночи", "Хомо ферус, или сука -любовь!", "Цап-ка-цап", "Шинель".
Напомним, ранее фильммейкер Руслан Володин героически погиб, защищая Украину от оккупанта с оружием в руках. Причины смерти героя не разглашаются. Также не объявляют направление фронта, на котором работник киноиндустрии встретил свою смерть.
Ранее стало известно про смерть главного героя фильма "Максим Оса и золото Песиголовца", актера Василия Кухарского. 42-летний артист получил тяжелое ранение на фронте.
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