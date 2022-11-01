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"В Донецке гундит Ольчик": Ефросинина прошлась по Бузовой

1 ноября 2022, 09:58

Телеведущая показала, что будет с этим всем отребьем, когда Украина победит.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая всячески поддерживает Украину и активно ведет волонтерскую деятельность, обратила внимание на безмозглый шаг российской недопевицы Ольги Бузовой, которая приехала в Донецк с целью раздавать гуманитарную помощь.

То ли певица, то ли ведущая Бузова, выпендривалась перед камерами, демонстрируя "гуманитарную миссию". По факту российская звезда номер один "делала картинку" для своих соцсетей.

Маша Ефросинина считает, что Бузова, после победы Украины, будет посыпать голову пеплом за свои действия. Ефросинина высмеяла и тот факт, что у Бузовой не хватило мозга запомнить текст, который был запланирован российскими пропагандистами.

"Значит, в Донецке гундит Ольчик. Привезла камеры и грузовик с коробками. Привезла дядю-подсказчика и невыученный текст... Знаете, о чем я думаю, глядя на этих выпердышей медиапропаганды? О том думаю, где бы сейчас купить то противорвотное средство, которое сможет подействовать, когда при развале режима РФ, они все начнут раскаиваться? Когда потечет блеянье "нас заставили", "у нас не было выбора", "мы всегда любили украинский народ и просим у него прощение за все", – высказалась украинская телезвезда.

Она также добавила, что подсчитала в самом начале войны, что если бы хотя бы 20 из них со своими десятками миллионов аудитории призвали своих подписчиков выступать против войны, то в общем они охватили бы более 200 млн людей.

'В Донецке гундит Ольчик': Ефросинина прошлась по Бузовой

Напомним, ранее стало известно о том, что российская недопевица, телеведущая, участница проекта "Дом 2", позорище без голосовых связок Оля Бузова приехала на Донбас, чтобы раздавать гуманитарную помощь.

На видео видно, как певица приехала в Донецк и раздавала гуманитарную помощь прямо из машины.

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