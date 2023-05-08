В боях за Бахмут погиб украинский режиссер и руководитель детского театра "Сказка"

Скромный защитник Дмитрий Кравец не считал себя воином, но не побоялся отстаивать честь Украины на поле брани.

https://stars.glavred.info/v-boyah-za-bahmut-pogib-ukrainskiy-rezhisser-i-rukovoditel-detskogo-teatra-skazka-10468609.html Ссылка скопирована

Под Бахмутом погиб Дмитрий Кравец / Facebook Юрій Нехода, pexels.com

Украинский режиссер, писатель и руководитель харьковского детского театра "Сказка" Дмитрий Кравец скончался на передовой - он участвовал в боях за Бахмут. Про его смерть сообщил его близкий друг Юрий Нехода на своей странице в Facebook.

"В самых горячих боях за Бахмут, защищая Украину, погиб наш побратим, боец ​​"Легиона Свободы", харьковский свободовец Дмитрий Кравец. … Позиция и убеждения Дмитрия всегда были нацелены на добро и радость, счастье и взаимопонимание. Мотивированный идеями Нации, социальной и национальной справедливости, веры и любви к детям, семье и Украине, стал на защиту этих ценностей с оружием в руках", - сообщает Нехода.

Также он вспомнил последний разговор с украинским героем - Дмитрий отличался скромностью, и сказал Юрию: "Я не воин, могу лишь помогать побратимам, мотивировать их и поддерживать".

видео дня

Известно, что у погибшего осталось двое несовершеннолетних детей.

Юрий Нехода отмечает, что Дмитрий Кравец отличался высокой работоспособностью, всегда был готов к любой помощи, и не побоялся защищать Украину от страны-оккупанта с оружием в руках.

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

Другие новости: