УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В боях за Бахмут погиб украинский режиссер и руководитель детского театра "Сказка"

Анна Подгорная
8 мая 2023, 12:28 обновлено 8 мая, 12:28
24
Скромный защитник Дмитрий Кравец не считал себя воином, но не побоялся отстаивать честь Украины на поле брани.
Погиб Дмитрий Кравец
Под Бахмутом погиб Дмитрий Кравец / Facebook Юрій Нехода, pexels.com

Украинский режиссер, писатель и руководитель харьковского детского театра "Сказка" Дмитрий Кравец скончался на передовой - он участвовал в боях за Бахмут. Про его смерть сообщил его близкий друг Юрий Нехода на своей странице в Facebook.

"В самых горячих боях за Бахмут, защищая Украину, погиб наш побратим, боец ​​"Легиона Свободы", харьковский свободовец Дмитрий Кравец. … Позиция и убеждения Дмитрия всегда были нацелены на добро и радость, счастье и взаимопонимание. Мотивированный идеями Нации, социальной и национальной справедливости, веры и любви к детям, семье и Украине, стал на защиту этих ценностей с оружием в руках", - сообщает Нехода.

Также он вспомнил последний разговор с украинским героем - Дмитрий отличался скромностью, и сказал Юрию: "Я не воин, могу лишь помогать побратимам, мотивировать их и поддерживать".

видео дня

Известно, что у погибшего осталось двое несовершеннолетних детей.

Юрий Нехода отмечает, что Дмитрий Кравец отличался высокой работоспособностью, всегда был готов к любой помощи, и не побоялся защищать Украину от страны-оккупанта с оружием в руках.

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

РФ готовит Калибры для массированного удара: украинцам грозит атака на 9 мая

РФ готовит Калибры для массированного удара: украинцам грозит атака на 9 мая

11:57 Украина
"Уходи, Володя": в Кремле уже "летают искры", Путину могут выдвинуть ультиматум – Киселев

"Уходи, Володя": в Кремле уже "летают искры", Путину могут выдвинуть ультиматум – Киселев

11:52 Мир
Смотреть Евровидение 2023 онлайн: ставки букмекеров, когда выступит Украины и новый скандал

Смотреть Евровидение 2023 онлайн: ставки букмекеров, когда выступит Украины и новый скандал

10:57 Stars
Все главные новости

Последние новости

12:41

В Пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии миллионам украинцев

12:28

В боях за Бахмут погиб украинский режиссер и руководитель детского театра "Сказка"

12:26

Архитекторы призывают учесть "прогрессивные моменты" законопроекта 5655 в Градостроительном кодексе - письмо

11:57

РФ готовит Калибры для массированного удара: украинцам грозит атака на 9 мая

11:52

"Уходи, Володя": в Кремле уже "летают искры", Путину могут выдвинуть ультиматум – КиселевВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:24

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии: кто на это может рассчитывать

11:03

Киселев пояснил, почему Россия исторически обречена на развалВидео

10:59

Загадка, которая большинство людей загонит в тупик: нужно за 19 секунд найти 13 спрятанных животных

10:58

Кабаева нацелилась на топ-должность в РФ: экс-депутат Госдумы раскрыла детали

Реклама
10:57

Смотреть Евровидение 2023 онлайн: ставки букмекеров, когда выступит Украины и новый скандалВидео

10:37

Путинский опричник или оппозиционер: Киселев рассказал о роли Пригожина в РФВидео

10:01

"Украина непричастна": в ГУР объяснили, кто мог атаковать Кремль дронами

09:59

В Украине отменят День победы 9 мая: Зеленский подписал указ и обратился к РадеВидео

09:55

Особенно заметно в больших городах: СМИ рассказали, как сильно с 1 июня может вырасти тариф на воду

09:44

Путин хочет создать образ "смельчака": в Сети рассказали, кто будет принимать парад на 9 мая в Москве

09:08

Заплатить налоги с доходов: кого из нарушителей в Украине жестко накажут штрафом

09:01

"Второго шанса в этом году не будет": президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

09:00

После потери Крыма армия РФ погонит танки в Москву, Путину грозит военный мятеж - КиселевЭксклюзив

08:57

Обломки "Шахеда" пробили стену многоэтажки в Киеве: есть пострадавшиеФотоВидео

08:46

Загадка, которая под силу лишь единицам: нужно за 10 секунд найти "странных животных" на рисунке

Реклама
08:38

Признак грядущей гражданской войны в РФмнение

08:08

Украинская ПВО уничтожила 100% "Шахедов": ночью РФ запустила в сторону Киева 35 дронов

08:03

РФ не может слаженно держать всю линию фронта: Пригожин и Кадыров выдали серьезную проблему России – ISWВидео

07:50

7 причин, почему аспирин незаменим в саду и огороде: как приготовить эффективную подкормкуВидео

07:35

Чтобы блюдо не было "резиновым": как правильно солить мясо – 3 правила опытных хозяек

06:58

Ночью РФ атаковала Одесскую область ракетами типа Х-22: вспыхнул мощный пожар, есть пострадавшиеФото

06:50

Ночью в Киеве гремели взрывы, силы ПВО сбили 30 вражеских дронов: есть разрушения и пострадавшие

06:21

Сбитие "кинжала" над Киевом: почему это очень важномнение

03:55

Как сделать хороший туалет на даче: ловкий фокус о котором не все знают

03:20

Не успеете подавать на стол: супер вкусная закуска за 1 минуту, которую сметают всегда - рецептВидео

03:10

Безумный тест для гениев: только люди с высоким IQ могут заметить ошибку на изображении столовой

02:20

Зачем класть лавровый лист в обувь: примета из седой древности

00:51

Что делали 8 мая, что деньги в дом весь год магнитом притягивались: приметы и что нельзя делатьВидео

00:15

Женщина разочаровались в имени своего ребенка: мамочка внезапно решила сменить имя малышки

07 мая, воскресенье
23:30

Бабушкина заливка творит чудеса: как приготовить сочное и нежное мясо за 5 минут - безумный секретВидео

23:10

Был осужден за карикатуру на Лукашенко: в колонии Беларуси внезапно умер политзаключенный-блогерВидео

22:32

Си Цзиньпин разозлился на Путина из-за сбитого над Киевом "Кинжала": эксперт удивил подробностямиВидео

21:55

Что делать, если сало не жуется: ловкий трюк, о котором знают лишь единицы

21:46

После контрнаступления ВСУ вероятны новые переговоры при посредничестве Китая — WSJ

21:37

Как навсегда избавиться от одуванчиков: самые полезные советы для садоводов

Реклама
21:16

Вуаля! Дело Прилепина раскрыто!мнение

21:11

"Активно готовимся": Зеленский анонсировал мощную помощь для восстановления мира в УкраинеВидео

20:53

ВСУ пойдут вперед: украинские военные рассказали о подготовке контрнаступления

20:37

Почему 9 мая никогда нельзя стричь волосы: приметы и строгие запретыВидео

20:00

В Украину несется мокрый снег: синоптики предупредили о морозной неделеВидео

19:51

Захарова забилась в припадке истерики после обещания Буданова "убивать россиян"

19:10

"Это что, за танцы? Жесть": россияне в ужасе о того, что устроил Билан на концерте в Дубае

19:08

В России целый город остался без воды и электроэнергии: в чем причинаВидео

18:46

Сногсшибательная оптическая иллюзия, которую могут разгадать не все: узнайте свой характер

18:46

"РФ будет в панике": в МО раскрыли детали подготовки контрнаступления и намекнули на сроки

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять