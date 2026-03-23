"Уже не ребенок": Владимир Зеленский высказался о дочери

Владимир Зеленский крайне редко говорит о своей дочери.

Владимир Зеленский заговорил о семье

Владимир Зеленский рассказал о характере дочери

Как он проводит время с семьей

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его старшая дочь Александра, которой уже 21 год, выросла личностью с характером.

В интервью для BBC президент отметил, что ему очень импонирует характер дочери.

"Дочь – ей уже 21 год, она уже не ребенок. Прекрасно, я очень ее люблю. Ее характер. И характер есть. Есть личность – это круто. Она учится в университете, скоро окончит университет, но тем не менее я вижу, чем она занимается, что она любит, какой у нее вкус", – поделился Владимир Александрович.

Также он подчеркнул, что у него нет времени на встречи с женой и детьми и когда все же им удается увидеться, они делают фото на память о прекрасных моментах.

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

