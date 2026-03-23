"Уже не ребенок": Владимир Зеленский высказался о дочери

Элина Чигис
23 марта 2026, 09:22
Владимир Зеленский крайне редко говорит о своей дочери.
Владимир Зеленский заговорил о семье / коллаж: Главред, фото: t.me, Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его старшая дочь Александра, которой уже 21 год, выросла личностью с характером.

В интервью для BBC президент отметил, что ему очень импонирует характер дочери.

"Дочь – ей уже 21 год, она уже не ребенок. Прекрасно, я очень ее люблю. Ее характер. И характер есть. Есть личность – это круто. Она учится в университете, скоро окончит университет, но тем не менее я вижу, чем она занимается, что она любит, какой у нее вкус", – поделился Владимир Александрович.

Владимир Зеленский о дочери / фото: скрин instagram.com/bbc_ua/

Также он подчеркнул, что у него нет времени на встречи с женой и детьми и когда все же им удается увидеться, они делают фото на память о прекрасных моментах.

Владимир Зеленский с дочерью / фото: instagram.com, Елена Зеленская

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, у российской певицы Марины Хлебниковой, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, нашли опухоль на нижней челюсти. Путинистке Хлебниковой поставили неутешительный диагноз. Как сообщают пропагандистские росСМИ, артистке придется взяться за свое здоровье.

А также российская блогер и ведущая Валерия Чекалина, которая борется с четвертой стадией рака желудка, вышла на связь из больницы. Муж Лерчек – Луис Сквиччиарини – опубликовал новое видео, записанное в палате больной.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Владимир Зеленский

Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012).

Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Пламенная магнитная буря обрушилась на Украину: когда шторм достигнет пика

В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

Китайский гороскоп на сегодня, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Лучший вариант для Кремля: эксперт оценил перспективы заключения мирного соглашения

Пламенная магнитная буря обрушилась на Украину: когда шторм достигнет пика

"Украина не имеет шансов": звезда Modern Talking поплатился за любовь к РФ

Мороз -6 градусов: где в Украине сегодня царит настоящая зима

Секреты популярной закуски - что скрывается в пачке чипсов

Ефросинина вышла на связь после скандала с Поляковой и ее мужем: что она сказала

В Буче произошел теракт, в результате которого ранены два полицейских: подробности

Почему 24 марта нельзя убирать и стирать: какой церковный праздник

Черная полоса позади: после 23 марта у трех знаков зодиака все сложится

Под удар попал порт и жилые дома: последствия атаки дронов на Одесскую область

Подозревают в шпионаже: ЕС ограничит участие Венгрии в обсуждении чувствительных вопросов

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 марта (обновляется)

Возможен штурм: СМИ выяснили, зачем США перебрасывают войска на Ближний Восток

В истории церкви не было более противоречивой фигуры: Портников - о Филаретемнение

Чтобы вражеские дроны не долетали до городов: поддержите сбор средств на пикапы для мобильных экипажей ПВО актуально

Главный страх ЕС: в Politico рассказали, почему Трамп может лишить Украину поддержки

Карта Deep State онлайн за 23 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Россия атаковала Кривой Рог: вспыхнул пожар, пострадали люди

Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар

Легендарный кислородный коктейль из СССР: кто его придумал и был ли он полезен

Гороскоп на завтра, 24 марта: Близнецам - разногласия, Рыбам - сюрприз

Праздник 23 марта: приметы и что нельзя делать в этот день

"Ты был лучшим": сын покойного Чака Норриса растрогал обращением к отцу

Вселенная "схлопнется": ученые ошеломили пугающим сценарием конца света

Невероятные "до/после": 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику

Умер звезда сериала "Клон" - подробности и причина смерти

Ограничений практически не будет: график отключения света 23 марта в Сумах

Синоптики порадовали прогнозом: какой будет погода в Киеве 23 марта

Даже не верится: жена Брюса Уиллиса показала фото с их свадьбы

Погибла во время эвакуации: молодую проводницу сбил поезд

Денисенко сделала однозначное заявление о общении с эксом: "Терпеть и страдать"

Базовый продукт украинцев резко подорожал: что известно о рекордных ценах

Океаны не смешиваются: где на планете можно увидеть это удивительное явление

"Путин не хочет заканчивать войну": тревожное заявление Зеленского о переговорахВидео

Россия активизировала наступление на фронте — Зеленский

Будет мороз: синоптики дали прогноз погоды на ближайшее время

Украинцев предупредили о новых графиках: когда будут отключать электроэнергию

Садоводы оставляют пластиковые вилки на грядках: в чем смысл ловкого трюкаВидео

Потери российской армии в марте стали рекордными: Коваленко о провале РФмнение

ВСУ "поджарили" кучу оккупантов: подробности от Генштаба

"РФ может нанести массированный удар": полковник назвал дату нового обстрела

И на метр не подлетят: чем помыть балкон, чтобы отвадить голубей

Популярной американской актрисе диагностировали рак груди

Из чего делают растворимый кофе: что мы пьем на самом деле

"Нашла повод развестись": Полякова попала в скандал из-за слов мужа о Ефросининой

Невменяемый американский актер набросился на женщину: видео попало в сетьВидео

Резкий рост цен на продукты: украинцам назвали сроки нового подорожания

Влупил 7-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

Один простой трюк с унитазом — и запах будет как в отеле перед приходом гостей

