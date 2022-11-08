"Уже не город-герой": Садальский закатил истерику из-за Одессы

Садальский закатил истерику из-за Одессы / Instagram

Российский актер Станислав Садальский пришел в ярость из-за событий в Одессе. Там на днях большинством требование голосов украинцев было принято решение снести памятник основательницы города, императрицы Екатерины II.

Садальский, как и россияне, которые не имеют никакого отношения к Украине и любят лезть в дела чужой страны, назвал приходящее позором.

"Позорище, уничтожают свою историю. А еще надо уничтожить потемкинскую лестницу и памятник Дюку. Он ведь тоже служил русским царям. И чего уж там, снести всю инфраструктуру в Одессе, она ведь построена "оккупантами". Да, Одесса — уже не город-герой", - написал обозленный Садальский.

Напомним, в Одессе "обновили" памятник российской императрице Екатерине II, вокруг которого идет много споров. Неизвестные решили напомнить об истинной сущности российской императрицы, которая относилась к Украине и ее гражданам как палач. На голову памятнику надели колпак палача, а к руке прикрепили удавку из веревки.

Напомним, полковник ВСУ озвучил тревожный прогноз относительно взятия Одессы в "котел". Полковник Роман Свитан предположил, что 20-тысячная группировка оккупантов на правобережной части Херсонской области не собирается покидать Херсон и может двинуться в сторону Одессы, несмотря на все усилия ВСУ по уничтожению вражеской группировки.

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