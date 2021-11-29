Ушла из жизни советская актриса - звезда фильма Угрюм-река

Валентина Николаевна Иванова (24 августа 1944 - 22 ноября 2021) / Скриншот

22 ноября 2021 года из жизни ушла советская актриса Валентина Иванова.

Официальное сообщение о смерти артистки появилось на сайте Театра Ермоловой, где Иванова служила с 1963 года.

"С тяжелым сердцем сообщаем, что сегодня ушла из жизни актриса нашего театра Валентина Николаевна Иванова. Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря. Выражаем соболезнования родным, близким и коллегам Валентины Николаевны", - гласит объявление.

Валентина Иванова наиболее известна, как театральная актриса, однако широкой публике она также запомнилась своими киноработами.

В частности ролью Нины Куприяновой, жены главного героя четырехсерийного фильма Угрюм-река, а также ролями в фильмах-спектаклях "Лунные воды", "Зеленая комната", "Месяц в деревне" и пр.Читайте такжеУшел из жизни советский кинорежиссер - создатель фильмов Бег и Тегеран-43

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