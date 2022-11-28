"Ура, российский паспорт": певица из Донецка обрадовалась получению гражданства РФ

Алекса / Фото социальные сети

Украинская певица, участница конкурса "Фабрика звезд-4" Алекса (Александра Чвикова - авт.), которая родилась в Донецке в семье крупного украинского бизнесмена, получила российский паспорт и радуется ему.

В то время, как Россия "утюжит" ее родину, уничтожает инфраструктуру и убивает мирных жителей, певица получает гражданство государства-террориста и всячески рада этому.

Известно, что в свои 15 лет певица приехала в Москву и жила в гостинице, которую ей оплачивал композитор Игорь Крутой. Позже отец певицы купил ей трехкомнатную квартиру в столице России. На видео, которые певичка разметила в своих социальных сетях также слышно, что сменить гражданство на террористическое планирует и ее муж, фитнес-тренер Вячеслав Дайчев.

Напомним, ранее известная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько в весьма ерническом стиле дала комментарий по поводу недавнего заявления исполнительницы Светланы Лободы ‒ в котором та утверждала, что считает себя украинской певицей.

"Еще скажи - "Я невинна". Умерьте эту женщину кто-нибудь. У нее скачет биполярочка. Раздвоение личности, серьезные психологические отклонения", ‒ сказала она.

Вас также может заинтересовать: