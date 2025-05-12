Умерла звезда фильмов "Бриллиантовая рука" и "Кавказская пленница"

Нина Гребешкова известна зрителям по ролям в советских фильмах своего мужа - Леонида Гайдая.

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Скончалась Нина Гребешкова / коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

Кратко:

Актриса скончалась 10 мая

Похороны пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве

Советская и российская киноактриса, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

Как отмечается, актриса скончалась 10 мая. Причина смерти не называется.

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Гребешкова известна зрителям по ролям в советских фильмах своего мужа - Леонида Гайдая. Среди них - "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и другие советские картины.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в июне прошлого года Гребешкову госпитализировали в Москве с болями в животе. За несколько дней до этого она упала у себя дома и сильно ударилась. Врачи провели обследование и назначили операцию. Однако после нее состояние актрисы не улучшилось.

Похороны актрисы Нины Гребешковой пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания состоится в закрытом формате.

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Кто такая Нина Гребешкова Нина Гребешкова - советская и российская киноактриса, заслуженная артистка Российской Федерации. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. В 1954 году она окончила ВГИК. Она получила известность по фильмам "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82". В ее фильмографии более 130 работ. Она также снялась в проектах "Легенда № 17", "Не может быть!", "Ералаш".

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