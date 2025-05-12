Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Умерла звезда фильмов "Бриллиантовая рука" и "Кавказская пленница"

Виталий Кирсанов
12 мая 2025, 19:11обновлено 12 мая, 20:25
1935
Нина Гребешкова известна зрителям по ролям в советских фильмах своего мужа - Леонида Гайдая.
Скончалась Нина Гребешкова
Скончалась Нина Гребешкова / коллаж: Главред, фото: Википедия, росСМИ

Кратко:

  • Актриса скончалась 10 мая
  • Похороны пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище в Москве

Советская и российская киноактриса, вдова режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ.

Как отмечается, актриса скончалась 10 мая. Причина смерти не называется.

видео дня

Гребешкова известна зрителям по ролям в советских фильмах своего мужа - Леонида Гайдая. Среди них - "Бриллиантовая рука", "12 стульев", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" и другие советские картины.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в июне прошлого года Гребешкову госпитализировали в Москве с болями в животе. За несколько дней до этого она упала у себя дома и сильно ударилась. Врачи провели обследование и назначили операцию. Однако после нее состояние актрисы не улучшилось.

Похороны актрисы Нины Гребешковой пройдут 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания состоится в закрытом формате.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что легендарная голливудская звезда Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе. Пара, которая была жената с 1991 года, была найдена вместе со своей собакой в ​​среду утром. Местные СМИ сообщили, что не подозревают никакого преступления.

Ранее также стало известно о том, что причиной смерти жены артиста Аракавы стал хантавирусный легочный синдром (ХЛС), редкий вирус, передающийся грызунами. Смерть наступила естественно.

Девочка-актриса, звезда популярного стримингового сервиса, трагически скончалась после перенесенных множественных сердечных приступов, подтвердила ее мать.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Нина Гребешкова

Нина Гребешкова - советская и российская киноактриса, заслуженная артистка Российской Федерации. Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. В 1954 году она окончила ВГИК. Она получила известность по фильмам "Бриллиантовая рука", "Кавказская пленница", "12 стульев", "Не может быть!", "Спортлото-82". В ее фильмографии более 130 работ. Она также снялась в проектах "Легенда № 17", "Не может быть!", "Ералаш".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

смертность Российский режиссер Российская актриса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Поляки начали "блокаду" на границе с Украиной: в ГПСУ сказали, где перекрыто движение

Поляки начали "блокаду" на границе с Украиной: в ГПСУ сказали, где перекрыто движение

20:08Мир
Рекордный кэшбэк от государства: какую сумму получили украинцы за март

Рекордный кэшбэк от государства: какую сумму получили украинцы за март

19:56Экономика
Украину накрывает мощная непогода: будут лить дожди с мокрым снегом

Украину накрывает мощная непогода: будут лить дожди с мокрым снегом

19:40Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Елена Мозговая показала троих дочерей от трех разных мужчин на одном фото

Елена Мозговая показала троих дочерей от трех разных мужчин на одном фото

Людей призвали выносить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

Людей призвали выносить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

Гороскоп на завтра 13 мая: Львам - неожиданная встреча, Стрельцам - путешествие

Гороскоп на завтра 13 мая: Львам - неожиданная встреча, Стрельцам - путешествие

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

Для чего опытные дачники собирают шишки: о проблемах с огородом можно забыть

Для чего опытные дачники собирают шишки: о проблемах с огородом можно забыть

Последние новости

20:27

Знают единицы: что означают буквы S и B на рычаге переключения передач в авто

20:08

Поляки начали "блокаду" на границе с Украиной: в ГПСУ сказали, где перекрыто движение

19:56

Рекордный кэшбэк от государства: какую сумму получили украинцы за март

19:47

Евровидение-2025: прогнозы букмекеров для Украины осторожно оптимистичны

19:40

Украину накрывает мощная непогода: будут лить дожди с мокрым снегом

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
19:35

АЭС проходят ремонты: эксперт объяснил, в каком случае свет могут выключать снова

19:31

Не пожелтеет и вырастет большим: чем нужно подкормить чеснок в маеВидео

19:11

Умерла звезда фильмов "Бриллиантовая рука" и "Кавказская пленница"

19:10

Чего ожидать 15 мая?мнение

Реклама
19:09

"Я буду в Турции": Зеленский хочет видеть Трампа на переговорах с Путиным

19:07

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США - что предполагается

18:37

"Было предупреждение": ударит ли Россия Орешником по Украине в ближайшие дни

18:36

Как избавиться от березки: почему она опасна и как с ней эффективно бороться

18:35

Берлин меняет правила игры: что стоит за новой тактикой правительства

18:24

Жизель Бюндхен впервые показала третьего ребенка: "Величайший дар"

18:18

Доллар резко упал после взлета: новый курс валют на 13 мая

18:02

Задача по ПДД, которая под силу не всем: кто из водителей может повернутьВидео

17:51

Мошенничество с банковскими карточками: сумма убытков растет

17:50

Посуда тоже стареет: когда срочно нужно заменить сковородки и кастрюли

17:49

Трамп может поехать в Стамбул на переговоры Зеленского и Путина - что известно

Реклама
17:31

То, как человек ест мороженое раскрывает его характер - психолог поделился секретомВидео

17:07

Потеряют форму и цвет: какие вещи нельзя сушить на веревке

16:49

Житомир - город воеводы и ржи: что скрывает название города

16:41

"Уже на днях": глава МИД Турции сделал заявление о возможной встрече Украины и РФ

16:36

"У Москвы есть время до вечера": Макрон выдвинул ультиматум Путину по Украине

16:33

"Язык ультиматумов неприемлем": в Кремле ответили Европе

16:26

Путин игнорирует предложение Зеленского: в МИД анонсировали ответ на саботаж РФ

16:25

Как отмыть внутреннее стекло духовки: простое, но действенное домашнее средствоВидео

16:18

Разведение войск на 30 километров от фронта: назван реалистичный сценарий

15:55

В боях за Украину погиб криворожский комик и спецназовец "Азова"

15:53

Евровидение-2025: в каком полуфинале и когда выступит Украина

15:27

Почему молоко белое, если корова ест зеленую траву: знают даже не все взрослыеВидео

15:20

"С арматурой и молотовыми": РФ могут охватить массовые протесты, названо условиеВидео

15:17

Путин начинает раздражать Трампа, США готовят новый удар по РФ – Bloomberg

15:00

Мокрый снег и дожди накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

14:45

Берлин выдвинул ультиматум Путину: 12 часов на ответ - или санкции против РФ

14:32

Людей призвали выносить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

14:19

"Результата не будет": тревожный прогноз прямых переговоров Зеленского с Путиным

14:18

Плющ исчезнет навсегда, если полить его одним натуральным средством: эксперт дал совет

13:57

Почему нельзя злословить и плакать 13 мая: какой праздник и день ангела

Реклама
13:44

Почему в автобусах нет ремней безопасности: ответ удивит многих

13:33

Бывшая возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска во второй раз стала мамой

13:18

Инициатива Зеленского о 30-дневном перемирии: в Китае сделали важное заявление

13:18

Встреча Зеленского и Путина: что не так с переговорами в Стамбулемнение

13:10

"Добро пожаловать в петлю": в The Times сказали, чего на самом деле Кремль хочет от Украины

13:06

На открытие Евровидения 2025 случился громкий скандал: обратились в полицию

12:52

"Договорились спланировать встречу": Зеленский поговорил с Папой Львом XIV

12:27

Евро будет дешеветь: эксперты оценили ситуацию на рынке валют до 18 мая

12:22

Ловушка в тылу россиян: спецназ ВСУ "покрошил" штурмовиков РФВидео

12:17

Компенсации за поврежденное жилье: украинцам выделили 665 млн грн

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять