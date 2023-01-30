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Умерла "Уэнздей Аддамс" из оригинального сериала - американская актриса Лиза Лоринг

30 января 2023, 13:50
Артистка, чьим талантом вдохновлялась Дженна Ортега в своей киноработе, покинула этот мира на 65 году жизни.
Умерла Лиза Лоринг
Умерла Лиза Лоринг / imdb.com, pixabay.com

Американская актриса Лиза Лоринг, известная благодаря роли Уэнздей Аддамс в оригинальном сериале Семейка Аддамс (1964-1966 гг.) скончалась от обширного инсульта в городе Бербанк, Калифорния, в возрасте 64 лет. О ее смерти сообщила изданию Variety одна из ее дочерей, Ванесса Фоумберг.

Смерть Лоринг наступила в больнице Providence Saint Joseph Medical Center спустя 4 дня после ее госпитализации из-за последствий обширного инсульта. Там она находилась на аппарате жизнеобеспечения, который ее семья решила в последствии отключить.

Вероятной причиной инсульта актрисы называют высокое кровяное давление из-за многолетнего курения, а также героиновую зависимость, от которой Лоринг страдала в 90-ые годы.

Лиза Лоринг снялась в легендарной Семейке Аддамс в шестилетнем возрасте, но, как и многие дети-актеры, не смогла повторить свой успех уже будучи взрослой.

Тем не менее ее "Уэнздей" считается одним из канонический воплощений этого персонажа на экране, и является важным элементом американской и мировой поп-культуры. К слову, Лоринг также имела известный танец в "Семейке", элементы которого в последствии позаимствовала и Дженна Ортега, когда в 2022 году сыграла Уэнздей.

Ранее стало известно, что индийская актриса, наиболее известная ролями в сериалах "Император Ашока", "Любовь по интернету" и "Али-Баба: Легенда воина", Туниша Шарма совершила самоубийство в возрасте 20 лет во время съемок.

Также знаменитый футболист Пеле скончался от рака в возрасте 82 года. Накануне стало известно, что состояние здоровья легенды мирового футбола, трехкратного чемпиона мира, бывшего министра спорта Бразилии Пеле ухудшается.

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