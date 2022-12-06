Умерла популярная комедийная американская актриса Кирсти Элли

Актриса боролась с онкологическим заболеванием и умерла в 71 год.

Кирсти Элли. Instagram

Популярная голливудская актриса Кирсти Элли скончалась в возрасте 71 года после длительной борьбы с раком.

Как пишет The Daily Mail, об этом сообщили в понедельник ее опустошенные дети.

Сын Элли, 30-летний Уильям Тру, и дочь Лилли Прайс, 28 лет, опубликовали заявление в социальных сетях, чтобы сообщить новости об их "невероятной и любящей" матери, которая была известна своими ролями в телевизионных шоу и фильмах.

Они рассказали, что их мать только "недавно обнаружила", что у нее рак, и что она "была окружена самой близкой семьей и сражалась с огромной силой, оставив нам уверенность в ее бесконечной радости жизни и любых приключениях, которые ждут впереди". '

Актриса какое-то время не появлялась на публике, а ее последняя фотография была показана во время видео в начале сентября, когда она продвигала свой профиль на личной странице в Instagram.

В последние дни своей жизни она лечилась в онкологическом центре Моффитта в Тампе, Флорида.

В апреле этого года она выступила в телешоу "Певица в маске".

Керсти Элли была наиболее известная по роли Ребекки Хоу в ситкоме "Весёлая компания" (1987—1993), за которую она получила премии "Эмми" и "Золотой глобус", а также по роли в ситкоме "Салон Вероники (1997—2000). Она также известна по роли в фильме "Уж кто бы говорил" (1989) и его двух сиквелах.

Напомним, ранее стало известно о том, что американский актер и преподаватель актерского мастерства Кларенс Джильярд-младший скончался 28 ноября 2022 года от продолжительной болезни в возрасте 66 лет. До своего 67-го Дня рождения он не дожил всего месяц.

"Профессор Джильярд был маяком света и силы для всех, кто его окружал. Всякий раз, когда мы спрашивали его, как он себя чувствует, он радостно заявлял, что он "Благословен!" Но на самом деле благословлены были мы - те, кому посчастливилось быть его коллегами и учениками на протяжении стольких лет. Мы любим вас и будем очень скучать по вам, профессор Джи!" - говорит режиссер Университета Хизер Эддисон.

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